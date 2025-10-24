Festival de globos en Mallorca: Un auténtico espectáculo de figuras y colores en el cielo del Llevant

Los primeros rayos del día en el Llevant de Mallorca se han convertido en un verdadero regalo para los sentidos. Este viernes el horizonte gabellí se ha transformado en un lienzo vibrante gracias a más de una veintena de globos aerostáticos que han llegado el cielo de figuras y colores gracias al Festival Internacional de Globos Aerostáticos IBBF Mallorca, que estos días se celebra en Capdepera. Sin ninguna duda, los viajeros que han tenido la oportunidad de ver el Llevant a vista de pájaro este viernes al amanecer ha tenido la cámara o el móvil como elementos imprescindibles para inmortalizar este espectáculo único.

Y es que el festival va mucho más allá de los clásicos globos multicolores: este año, el cielo se ha visto animado por formas sorprendentes ya que de los 25 globos aerostáticos que participan en el certamen, ocho cuentan con formas especiales. Desde un cono de helado, una gran rana, dos aves gigantes, un globo artístico que simula un cuadro, un cerdito y una montgolfière de época. Todos ellos proceden de hasta diez países diferentes de Europa.

Aunque el festival se vio deslucido durante la jornada de ayer debido a las fuertes rachas de viento, esta mañana se ha podido disfrutar del primer vuelo matutino regalando un auténtico espectáculo de figuras flotantes en el firmamento mallorquín.

Este año, la segunda edición del festival de globos se ha visto condicionada por las inclemencias del tiempo. Por ello, la organización del certamen ha decidido adelantar el cautivo nocturno que debía servir de despedida el domingo. Las previsiones de lluvia han obligado a cambiar la fecha de otro de los espectáculos que sorprenderán a los asistentes. Así, el cautivo nocturno se celebrará este viernes a las 18 horas en el polígono de Capdepera. Se trata de un espectáculo de luces, fuego, colores, láseres, música y coreografía que hará las delicias de los espectadores.