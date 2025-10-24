Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El camino de Santiago desde Mallorca: Presentan el trazado de la nueva ruta senderista

La propuesta de itinerario establece que la futura ruta senderista tendrá un recorrido de 67,1 kilómetros

Presentación de la ruta del Camino de Santiago desde Mallorca.

Presentación de la ruta del Camino de Santiago desde Mallorca. / CIM

EP

Palma

El Consell de Mallorca ha presentado este viernes el trazado de la nueva ruta senderista para hacer el camino de Santiago desde Mallorca, que arranca en el santuario de Lluc y termina en la iglesia de Sant Jaume de Palma. La propuesta de itinerario discurrirá por diez municipios de la isla: Escorca (santuario de Lluc), Caimari, Selva, Inca, Lloseta, Binissalem, Alaró, Consell, Santa Maria del Camí, Marratxí (sa Cabaneta y Pòrtol) y Palma (con parada en la iglesia de la Mare de Déu de Montserrat y en la iglesia de Sant Jaume).

El vicepresidente segundo y conseller insular de Medio Ambiente, Medio Rural y Deportes, Pedro Bestard, ha participado en la presentación del proyecto inicial del trazado junto con el presidente de la Federación de Entidades Locales de Baleares (Felib), Jaume Ferriol; la secretaria general de la Felib, Neus Serra; el director insular de Medio Ambiente, Luis Rubí; y el jefe del Servicio de Medio Ambiente, Josep Antoni Aguiló.

También ha asistido el párroco de la iglesia de la Mare de Déu de Montserrat y presidente de la Asociación de Amigos del Camino de Santiago de Baleares y canónigo de la catedral de Santiago, Jaume Alemany, impulsor de la ruta jacobea en Mallorca.

El conseller de Medio Ambiente ha explicado que su departamento trabaja en el proyecto para hacer realidad una nueva ruta senderista en la isla y "cumplir el deseo de muchos peregrinos mallorquines" que reclamaban poder realizar el camino de Santiago desde Mallorca.

"Se trata de un proyecto ilusionante que se materializa con una ruta que estará perfectamente señalizada para que se pueda realizar sin ningún tipo de dificultad", ha destacado.

Por su parte, el presidente de la Felib ha apoyado la iniciativa, subrayando que se ha creado un sello específico para cada pueblo por donde pasa la ruta, para que los peregrinos puedan estamparlo en su credencial del camino de Santiago, tal y como marca la tradición. También ha reconocido el "papel fundamental" de Jaume Alemany en este proyecto ya que "sin él, no hubiera sido posible".

Redacción del proyecto

La redacción del proyecto técnico la llevará a cabo la Unitat de Pedre en Sec del Departamento de Medio Ambiente, Medio Rural y Deportes, y delimitará las etapas y la señalización para que los peregrinos puedan hacer el recorrido sin dificultad y con la máxima seguridad. La propuesta de itinerario establece que la futura ruta senderista tendrá un recorrido de 67,1 kilómetros, con un itinerario principal de 58,1 km y otros 9 kilómetros de accesos. Se contemplan diferentes etapas, de modo que la ruta se podrá completar en varias jornadas, y accesos desde Lloseta (3,2km), Consell (5,3 km) y desde la iglesia de la Mare de Déu de Montserrat (0,5 km).

El Departamento de Medio Ambiente prevé que el proyecto definitivo esté redactado en el primer semestre de 2026 y que la ejecución de la obra pueda comenzar el mismo año.

