El Ayuntamiento de Andratx activa su nuevo Portal de Transparencia

La alcaldesa de Andratx, Estefanía Gonzalvo

Redacción Part Forana

El Ayuntamiento de Andratx ha puesto en marcha en su página web oficial el nuevo Portal de Transparencia, una herramienta digital que permitirá a la ciudadanía acceder de forma clara y directa a la información pública del consistorio.

Con esta iniciativa, el Ayuntamiento destaca que "cumple con la normativa vigente en materia de transparencia y refuerza su compromiso con la participación y la rendición de cuentas ante la ciudadanía".

"En el nuevo espacio se podrán consultar datos sobre la organización municipal, la gestión económica, los contratos, las subvenciones, las retribuciones de cargos públicos y otros apartados relacionados con la actividad institucional", informa el Consistorio en una nota de prensa.

Facilitar el acceso a la información

Desde la administración municipal destacan que el objetivo del portal es "facilitar el acceso a la información pública de manera sencilla, actualizada y comprensible", promoviendo una administración "más abierta y cercana a los vecinos del municipio".

El Portal de Transparencia se encuentra disponible a través de la página web municipal, donde se irá actualizando de forma periódica con nuevos contenidos e informes de interés público.

La alcaldesa de Andratx, Estefanía Gonzalvo, resaltó: "Este portal es una muestra del compromiso de este equipo de gobierno con la transparencia y la participación. Queremos que cada vecino pueda conocer de primera mano cómo se gestiona su Ayuntamiento, con total claridad y accesibilidad".

