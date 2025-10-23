Plenos al volante y desde la playa en Petra

La multa que el alcalde de Petra, Salvador Femenias, quiere imponer a sus dos regidores, Víctor Manuel López y Rafel Font, por asistir al pleno telemático del lunes mientras estaban conduciendo llega tarde. Y llega tarde porque no es la primera vez que se asiste a una sesión plenaria a distancia al volante. Tras el revuelo generado ante el comportamiento de los dos regidores, el alcade intentó quitar hierro al asunto diciendo que el hecho se había sobredimensionado. Tal vez se haya dimensionado porque en el caso de los plenos telemáticos de Petra no es la primera vez que algún que otro regidor participe al volante e, incluso, desde la playa. De hecho, uno puede ir a la plataforma YouTube y buscar en la Televisió de Petra SerramamerraTV las sesiones plenarias. Por poner un ejemplo, el 2 de agosto de 2024 el Consistorio celebró un pleno extraordinario y en el transcurso de la sesión se puede ver como uno de los regidores, Víctor Manuel López, empieza el pleno en su oficina para en medio de la sesión, abandonarla para seguir la retransmisión en su vehículo mientras conduce. Lo que más ha llamado la atención al buscar otros plenos al volante, ha sido que precisamente en esta ocasión otra regidora del equipo de gobierno de El Pi en Petra, Magdalena Márquez, participara en el pleno extraordinario desde la playa. Hay que recordar que era un dos de agosto.

Sesión del 2 de agosto de 2024 desde la playa y al volante. / Aj

A la vista de la repercusión que ha tenido este inusual modo de celebrar una sesión municipal, el alcalde explicó el miércoles que había decidido amonestar de forma “privada” a los dos regidores afectados y remitir la grabación del pleno a la Policía Local por si había motivo de sanción. De todos modos, como no es la primera vez que ocurre, tal vez se deberían revisar las sesiones anteriores. Dicho esto, también es verdad que tras el revuelo, el alcalde reconoció que seguir los plenos al volante está “mal hecho” y ya ha decidido “no convocar más sesiones en estas condiciones”. El propio alcalde aseguró que no se fijó que los dos ediles seguían la sesión a distancia mientras conducían. “La pantalla es muy pequeña, creí que Víctor y Rafel estaban en su casa”, justificó. Pero como ha podido saber este periódico, la pantalla en la que se proyectaba la sesión era ni más ni menos que de 56 pulgadas.

En horario laboral

Cabe recordar que el ayuntamiento de Petra ha celebrado diversos plenos de forma telemática y en horario laboral en los últimos meses. Otro de los argumentos que se le puede reprochar al alcalde es que dijo que eran “regidores humildes que tienen trabajo, obligaciones familiares y que apenas cobran 500 euros al año”. Sin embargo, si uno acude a la página web del Ayuntamiento de Petra y consulta la resolución de alcaldía 59/2024 puede verse como solo la dieta del primer semestre de 2024 para asistir a los plenos es de 375 euros, más otros 2.600 euros para asistir a las juntas de gobierno durante los primeros seis meses del año pasado y otra cantidad por la asistencia de comisiones en el primer medio año de 2024 que varía de 75 en caso de un regidor a 375 en caso del otro edil.