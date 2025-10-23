Nueva jornada negra en los trenes de Mallorca con retrasos de hasta 25 minutos: "Se están superando"

Los usuarios habituales del ferrocarril público de Mallorca no ganan para sustos. El servicio de recogida de quejas que gestiona la asociación de viajeros ha vuelto a echar humo este jueves por la mañana a raíz de las numerosas incidencias en forma de cancelaciones de trayectos y retrasos de hasta 25 minutos de las que informan los pasajeros del tren.

Los problemas son recurrentes, similares a los registrados en los últimos meses en el corredor ferroviario entre Palma, Manacor y sa Pobla, pasando por Inca. «Hoy se están superando», afirmaba un usuario adjuntando una fotografía de la pantalla informativa de SFM en la estación de Marratxí en la que aparecían, sobre las 7,30 horas de la mañana, retrasos de hasta 20 minutos en trenes con destino a Palma y otros desajustes horarios en los convoyes que se dirigían a Inca.

Otro pasajero denunciaba el «caos ferroviario a primera hora» en la estación de Inca: «Hay gente pasando de un andén a otro sin ningún tipo de información oficial». El desconcierto era la nota dominante en los primeros trayectos del día: «¿Se sabe por qué no pasa el tren de las 6,38 horas?», preguntaba un viajero.

De hecho, la falta de información por parte de la empresa ferroviaria ha vuelto a ser una de las críticas más recurrentes. «Si no son capaces de hacer funcionar bien una red ferroviaria pequeña, cómo quieren ampliarla y aumentar servicios», cuestionan fuentes de la asociación de usuarios, desbordada ante la gran cantidad de quejas registradas este jueves por la mañana.

Un panel informativo de SFM que muestra retrasos de hasta 25 minutos, este jueves a primera hora. / A.U.T.

Además, algunos usuarios han denunciado que algunos de los trayectos programados no se han realizado. Al parecer, el tren que debía salir a las 6,38 horas de Inca en dirección a Palma «no ha pasado», por lo que la gente que lo esperaba ha subido a otro convoy procedente «de sa Pobla o de Manacor». «Estaba totalmente petado», critican. Y es que algunos trenes se han visto obligados a asumir el pasaje que estaba esperando convoyes anteriores que finalmente no han pasado, con los consecuentes problemas de falta de espacio. «El tren Palma-sa Pobla que debía pasar a las 6,19 horas finalmente ha pasado a las 6,38, y el de Palma-Manacor de las 6,39 sale a las 6,57 horas», se quejaba otra usuaria.

En definitiva, «un día más en la oficina», como dice irónicamente otro viajero habitual. Este jueves se han superado ampliamente los ocho minutos de retraso como máximo a los que la empresa SFM se ha comprometido ante los usuarios en la Carta Marco elaborada este año, muy criticada por la asociación de viajeros y partidos políticos como Més porque hace una década este mismo documento hablaba de tres minutos como tiempo máximo de impuntualidad que garantizaba la entidad ferroviaria. Cinco minutos de diferencia que, en determinados días como este jueves, se quedan cortos.

Por su parte, fuentes de SFM han explicado que a primera hora de la mañana, el tren entre Palma y sa Pobla de las 5,50 horas «ha sufrido una incidencia y ha quedado parado en la estación de Son Costa casi 20 minutos», hasta que se ha podido solucionar y el convoy ha seguido su marcha. Esta circunstancia «ha generado algunos retrasos encadenados en los servicios de primera hora», unos desajustes que, según la empresa pública, han sido de entre 10 y 15 minutos y que «se han ido absorbiendo progresivamente».

SFM añade que sobre las 10,15 horas «ya se habían recuperado los retrasos casi en su totalidad y en estos momentos de circula con normalidad». La empresa, que asegura que ha ido informando de las incidencias en los paneles informativos, pide «disculpas» a todos los pasajeros que se hayan visto afectados.