DIJOUS BO 2025 | La feria de las ferias de Mallorca ya tiene imagen, un collage digital que une tradición y modernidad

El Dijous Bo 2025 ya tiene imagen. El diseñador gráfico de Inca Pedro Agüera Llinàs ha sido el ganador del concurso que convoca cada año el Ayuntamiento de Inca con el objetivo de elegir la imagen promocional de la gran feria de Mallorca. El cartel titulado “Un altre any” es un pequeño homenaje a la tradición, al mundo rural y al origen del Dijous Bo. La pieza ha sido realizada con una técnica contemporánea de collage digital. La obra combina elementos visuales que evocan las raíces del campo mallorquín con una mirada actual y creativa, reflejando la esencia de una fiesta que mantiene viva su identidad a la vez que se reinventa cada año.

El cartel del Dijous Bo 2025. / Aj

Abierta al futuro

El alcalde de Inca, Virgilio Moreno, ha destacado que “el cartel de este año transmite perfectamente lo que es el Dijous Bo: una celebración arraigada en nuestra historia, pero abierta al futuro. Pedro Agüera ha sabido representar con sensibilidad y talento esa conexión entre tradición y modernidad que define nuestra ciudad”.

La imagen ganadora ha sido seleccionada entre una quincena de propuestas presentadas en el marco del concurso. El ganador recibe un premio de 700 euros.