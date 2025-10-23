La comarca del Llevant tendrá un nuevo CIFP especializado en turismo : Consulta toda la Formación Profesional que se impartirá

El Llevant hace una apuesta clara por la Formación Profesional. Cala Millor será la sede del futuro Centro Integrado de Formación Profesional (CIFP) que concentrará la oferta vinculada al turismo y los servicios complementarios mientras que la especialización regirá los centros ya existentes. El objetivo es reforzar la formación profesional en el Llevant mediante esta propuesta. El conseller de Educación y Universidades, Antoni Vera; el secretario autonómico de Desarrollo Educativo, Mateu Suñer, y la directora general de Formación Profesional y Ordenación Educativa, Maria Isabel Salas, se han reunido con los alcaldes del Llevant para consensuar la redistribución de los estudios de formación profesional en la zona. Sin ninguna duda, la creación de este nuevo centro integrado contribuirá a reducir las ratios en todos los centros educativos donde se redistribuirán los estudios, a la vez que representa una apuesta decidida por la formación profesional, considerada una herramienta clave tanto para combatir el abandono escolar como para fomentar la cualificación y la profesionalización de la mano de obra. Desde la conselleria han informado que a lo largo de 2026 se empezará a elaborar el proyecto ejecutivo y que el centro podría ser una realidad en unos cuatro o cinco años.

La oferta formativa del nuevo CIFP incluirá todas las familias profesionales relacionadas con la actividad turística y los servicios complementarios. Así, el centro ofrecerá el Grado Básico en Cocina y Restauración, el Grado Medio en Cocina y Gastronomía, el Grado Medio en Servicios de Restauración, el Grado Superior en Dirección de Cocina, el Grado Superior en Gestión de Alojamientos Turísticos y el curso de especialización en panadería y bollería artesanales.

Un momento de la reunión. / Biel Capó

En la familia de Administración y Gestión se ofrecerá el Grado Básico en Servicios Administrativos, el Grado Medio en Gestión Administrativa y el Grado Superior en Administración y Finanzas. En la familia de Imagen Personal, se impartirá el Grado Básico de Peluquería y Estética, el Grado Medio de Peluquería y Cosmética Capilar, el Grado Medio en Estética y Belleza y el Grado Superior en Termalismo y Bienestar, este último inédito hasta ahora en la comunidad autónoma.

En el ámbito de Electricidad y Electrónica, el centro ofrecerá el Grado Básico en Electricidad y Electrónica, el Grado Medio en Instalaciones de Telecomunicaciones, el Grado Medio en Instalaciones Eléctricas y el Grado Superior en Sistemas Electrotécnicos y Automatizados.

En la familia de Industrias Agroalimentarias, se impartirá el Grado Básico en Actividades de Panadería y Pastelería y el Grado Medio en Panadería, Repostería y Confitería, que actualmente, en la isla de Mallorca, solo se ofrece en Palma.

En lo que respecta a Instalación y Mantenimiento, se ofrecerá el Grado Básico en Mantenimiento de Viviendas, el Grado Medio en Instalaciones Frigoríficas y de Climatización y el Grado Medio en Mantenimiento Electromecánico. En la familia de Energía y Agua, se prevé implementar el Grado Medio en Redes y Estaciones de Tratamiento de Aguas, y se estudiará la incorporación del Grado Superior en Eficiencia Energética y el Grado Superior en Energías Renovables.

Por su parte, el IES Capdepera mantendrá el Grado Básico de Cocina y Restauración y ampliará su oferta en la familia profesional de Agraria con la incorporación del Grado Medio en Jardinería y Floristería y el Grado Superior en Paisajismo y Medio Natural, que se sumarán a los estudios actuales de agrojardinería y composiciones florales, y de aprovechamiento y conservación del medio natural. De momento, la continuidad del Grado Medio en Sistemas Microinformáticos y Redes se valorará más adelante.

El IES Puig de sa Font, que presenta una elevada ocupación, dejará de impartir los grados de formación profesional, que se trasladarán al nuevo centro. Por su parte, el IES Llorenç Garcias i Font, de Artà, mantendrá los estudios de la familia de actividades físicas y deportivas, como el Grado Básico en Acceso y Conservación de Instalaciones Deportivas, el Grado Medio en Guía en el Medio Natural y de Tiempo Libre, el Grado Superior en Enseñanza y Animación Socio-Deportiva y el Grado Superior en Condicionamiento Físico. Además, incorporará el Grado Medio en Cuidados Auxiliares de Enfermería.

Un centro integrado

A iniciativa del Consorcio de Turismo, a finales de abril los alcaldes de Manacor, Son Servera, Artà, Capdepera y Sant Llorenç solicitaron la necesidad de crear un centro integrado de hostelería y turismo en la zona. Como respuesta, la Conselleria de Educación y Universidades ha puesto en marcha un estudio para determinar las necesidades del futuro centro y localizar un solar idóneo en Cala Millor para ubicar este nuevo equipamiento educativo.