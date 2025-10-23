'Basurazo' en Mallorca: Andratx aplicará una subida media del 30% en la tasa de basuras

El Ayuntamiento de Andratx ha aprobado en el pleno de este miércoles la modificación de la ordenanza fiscal que regula la tasa de basuras para adaptarla a la ley estatal de residuos y suelos contaminados, lo que, según la estimación aportada por la alcaldesa Estefanía Gonzalvo, supondrá un incremento medio del 30 % para los vecinos y comercios del municipio.

Esta aprobación se enmarca entre las primeras aplicaciones prácticas del llamado 'basurazo', afectará de forma generalizada a todos los municipios de la isla en los próximos ejercicios, como han avisado desde la Federació d'Entitats Locals de Balears (Felib).

Gonzalvo (PP) aseguró que no le gusta tener que adoptar esta medida, ya que, según dijo, es "desproporcionada e injusta". Recordó que hasta ahora la tasa podía ser deficitaria —en el caso de Andratx, un 53 %—, pero ahora, con la nueva ley, las administraciones municipales tienen que repercutir el 100 % del coste del servicio a los ciudadanos y a los comercios.

Durante su intervención en el pleno, Gonzalvo explicó que su objetivo es «implantar bien el puerta a puerta en el municipio, incrementar el reciclaje y, cuando esos objetivos se consigan, aplicar una reducción» en los recibos de la tasa de basuras.

Intervenciones de la oposición

Por parte de Vox, su portavoz, Ismael Ignacio Mateos, atribuyó el incremento a las políticas medioambientales de la Unión Europea: «Esto es resultado del Pacto Verde europeo. Vamos a pagar más por nuestros residuos», señaló. Además, advirtió de que la nueva tasa «carece de proporcionalidad entre el servicio y los ingresos».

Desde Més per Andratx, Ruth Mateu puso el acento en el impacto real sobre los contribuyentes. Explicó que, en su caso particular, pasará de pagar 106 a 279 euros: «En mi caso, pagaré 170 euros más, pese a que estaré generando los mismos residuos» que otros años, apuntó. Criticó que la subida no se acompañe de incentivos para quienes reciclan correctamente y propuso «una tarifa reducida para las personas que se comprometan a hacer bien la recogida selectiva».

El portavoz del PSOE, Antoni Mir, por su parte, consideró que la propuesta municipal «debería haberse presentado como una nueva ordenanza, no como una modificación».

En otro momento del debate, Gonzalvo explicó que el coste del servicio «se ha duplicado» en los últimos ejercicios. «Lo que antes costaba dos o tres millones de euros, ahora estamos en 4,3 millones», detalló.

La alcaldesa añadió que el nuevo cálculo parte del valor catastral y no de la generación real de residuos: «Lo ideal sería saber cuánto genera cada uno, pero cómo lo controlamos», dijo, señalando la dificultad técnica de aplicar un sistema individualizado.

La Ley estatal obliga a todos los municipios a cubrir con esta tasa el 100 % del coste real del servicio, lo que implica importantes subidas en localidades que hasta ahora lo financiaban parcialmente con presupuesto municipal.