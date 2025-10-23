El Ayuntamiento de Sóller frena la subida de la tasa de basuras para viviendas turísticas y hoteles

El anunciado aumento de la tasa de basuras previsto en Sóller para el próximo año, que en principio afectaba a las viviendas de alquiler turístico (ETV) y también a los hoteles, ha quedado en vía muerta.

La comisión informativa de Hacienda se reunió ayer y el PP optó por retirar del orden del día este punto controvertido, que había generado una fuerte oposición por parte del sector del alquiler turístico vacacional.

Por ahora, la propuesta no será debatida en el pleno programado para el próximo lunes, una sesión en la que debía abordarse la modificación de la ordenanza fiscal que regula el servicio de recogida de basuras del municipio. El alcalde de Sóller, Miquel Nadal, aseguró que la retirada responde a la voluntad “de estudiar con más calma y tranquilidad” esta propuesta con el fin “de hacerlo bien”.

Déficit del servicio

No obstante, lo que sí deberá resolver el Ayuntamiento es el déficit que presenta el servicio de basuras, que, según los estudios económicos, asciende a 151.000 euros en el presente ejercicio. La normativa vigente obliga a que este servicio no genere pérdidas y exige repercutir en el recibo que paga el contribuyente el coste íntegro del servicio.

Por su parte, desde Més per Sóller se mostraron sorprendidos por el bloqueo de la subida de la tasa de basuras. Laura Celià, portavoz de esta formación política, manifestó que su partido habría apoyado incrementar la tasa de residuos a las viviendas dedicadas al alquiler turístico.

El ayuntamiento preveía incrementar la tasa a las ETV con el fin de cubrir parte del déficit del servicio. También se hubieran visto afectados los empresarios hoteleros, puesto que también se preveía un aumento de la tarifa que actualmente abonan. Si actualmente pagan por habitación, hubieran pasado a hacerlo por plaza turística.

El enfado del sector de las ETV ha sido mayúsculo en Sóller en los últimos días. Tanto es así, que esta polémica ha dado pie a que un grupo de propietarios de alojamientos turísticos impulse una asociación con el fin de defender sus intereses.