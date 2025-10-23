Alcudiamar sigue operando como aparthotel para navegantes pese a la sentencia que anula la autorización turística

El Ayuntamiento de Alcúdia ha confirmado que el puerto deportivo Alcudiamar, ubicado en el Port d’Alcúdia, puede seguir operando como escuela de vela y aparthotel destinado a navegantes en base a la licencia otorgada por la institución municipal en el año 2000. De esta forma, la entidad puede seguir prestando una actividad como alojamiento turístico a pesar de que el Tribunal Supremo ha desestimado el recurso de casación que había presentado la empresa Alcudiamar S.L. contra la sentencia anterior del Tribunal Superior de Justicia de Balears (TSJB) que dejaba sin efecto la autorización turística concedida por el Govern en 2003 al hotel-botel del puerto deportivo del ‘moll alcudienc’.

Por este motivo, la entidad ecologista GOB había exigido este pasado martes la clausura del botel Alcudiamar porque la sentencia que ordena el cierre ya es firme.

No obstante, todo indica que el puerto deportivo podrá seguir alojando a turistas porque, además del visto bueno municipal para que sea así, la empresa propietaria de las instalaciones también habría tratado de anticiparse a la resolución judicial contraria a sus intereses mediante la presentación de una declaración responsable ante el departamento de Turismo del Consell de Mallorca para seguir operando como centro deportivo náutico con capacidad de alojamiento. En este sentido, fuentes de los servicios jurídicos de la organización ecologista explican que se trata de una “maniobra” de Alcudiamar para “sortear” la sentencia y que, según apuntan, podría ser “un fraude de ley”.

En relación a este tema, la alcaldesa de Alcúdia, Fina Linares, ha confirmado este miércoles que Alcudiamar deberá acatar la sentencia “firme” del TSJB y que “implica que deberá paralizar y clausurar la actividad turística de hotel”. Sin embargo, al mismo tiempo la regidora del PP añade que la resolución judicial “manifiesta que esta clausura no puede implicar ningún perjuicio ni restricción en relación a su uso legalmente implantado y amparado por la licencia otorgada por el Ayuntamiento”. Esta licencia, concedida hace 25 años, “permite el uso de escuela de vela y aparthotel para navegantes”, indica la alcaldesa de Alcúdia.

El GOB, por su parte, cuestiona el hecho de que realmente esta licencia municipal del año 2000 ampare la posibilidad de mantener operativo un establecimiento con alojamientos turísticos. “En la práctica, funciona como un hotel convencional”, apuntan las fuentes consultadas.

Por otra parte, de forma paralela el Ayuntamiento de Alcúdia debe pronunciarse sobre el expediente de legalización de unas obras que ocupan una superficie de unos 500 metros cuadrados que, según el GOB, no se ajustan a la normativa urbanística. La entidad ecologista reclamó hace varias semanas a la alcaldesa Linares que “restaure” la legalidad urbanística y turística en el botel Alcudiamar después de años de “inacción administrativa”. Presentó un escrito ante el Ayuntamiento para denunciar la demora en la resolución del expediente de legalización de obras promovido por Alcudiamar y para reclamar que “se deniegue formalmente la licencia”. El GOB exige que se imponga la sanción correspondiente y se ordene la demolición de las obras irregulares.

La alcaldesa Linares replica que “de momento no hay nada que derribar”. “Hay un procedimiento de legalización de obras en marcha dentro del Ayuntamiento que sigue sus trámites y sus tempos”, ha argumentado la regidora popular. La organización ecologista teme que este proceso pueda eternizarse en los tribunales con la posible impugnación por parte de Alcudiamar si la resolución del Ayuntamiento es contraria a sus intereses.