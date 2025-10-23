El alcalde de Pollença celebra la sentencia que condena a Vox por usar la figura de Joan Mas: “Es una forma vil de hacer política”

El alcalde de Pollença, Martí March, ha mostrado su satisfacción por la sentencia que condena a Vox a pagar 3.000 euros por utilizar sin su consentimiento en un vídeo de propaganda política sobre inmigración la imagen del joven pollencí, Salvador Esquinas, que encarnó a Joan Mas en La Patrona de 2022. “Todo mi apoyo a Salva, que fue Joan Mas. Le felicité por haber ganado”, afirmó ayer el primer edil y confesó que el que fue líder de los cristianos hace tres años estaba muy contento por haber ganado esta batalla judicial. March también consideró que la resolución judicial “es pedagógica y ejemplar” para que no se puedan utilizar de una forma vil los personajes de un contexto histórico como es el caso de Joan Mas de la batalla de moros y cristianos del 2 de agosto en Pollença.

March calificó de “forma vil y desgraciada de hacer política” el uso descontextualizado de una figura tan representativa como es Joan Mas, líder del bando cristiano en la batalla de La Patrona. “Utilizar símbolos que representan la identidad de un pueblo para defender ideas políticas contra la inmigración, me parece lamentable”, señaló.

Honor

El alcalde celebró que Salvador Esquinas en su momento presentara la demanda “para defender su honor y dignidad”. “Es evidente que se sintió utilizado de una forma lamentable”, reconoció el alcalde que puso énfasis en el valor ejemplar de la resolución judicial: “Me alegro de esta sentencia porque impide que se utilicen de manera vil personajes de un contexto histórico como el de los Moros y Cristianos. Y, sobre todo, me alegra que se haya frenado un mensaje de odio y de rechazo a la inmigración”.