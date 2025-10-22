Sencelles compra la Cova des Camp del Bisbe, un yacimiento emblemático del municipio

El municipio de Sencelles amplía su patrimonio colectivo con la adquisición del yacimiento de la Cova des Camp del Bisbe, uno de los espacios históricos más emblemáticos del municipio del Pla.

El Ayuntamiento ha hecho pública esta semana la operación de compraventa que se ha cerrado por 36.000 euros. La compra ha sido posible a partir de una subvención del departamento de Patrimonio del Consell de Mallorca. El acuerdo ha sido firmado por el alcalde Joan Carles Verd y el rector Mossèn Malachy Igbokwe, "culminando así un proceso que refuerza nuestro compromiso con la preservación y puesta en valor del patrimonio histórico y cultural de Sencelles", apunta la institución municipal.

El alcalde y el rector firman la operación de compraventa. / Ajuntament

La emblemática cueva era propiedad de la Fundació Mossèn Bartomeu Oliver, presidida por el citado rector.

Imagen de una anterior campaña de excavaciones en la cueva. / DM

Esta cueva empezó a excavarse en el año 2013 gracias a la financiación de la citada fundación y el Ayuntamiento de Sencelles. Durante la primera campaña se excavaron unos primeros niveles en los que han aparecido restos cerámicos que permiten avanzar que fue empleada o frecuentada desde época naviforme.

Las campañas han permitido constatar la existencia de tres salas. Se trata de un espacio funerario de hace unos 3.000 años. A uno de los lados de la antecámara se descubrió una concentración de mandíbulas de animales domésticos tales como cerdos, ovejas, cabras y vacas. También se localizaron recipientes cerámicos y algunas herramientas hechas con hueso de animal. Se especula que se podría deber a alguna actividad de carácter ritual. Otra parte de la sala sirvió también de osera o depósito secundario de huesos humanos.

Algunos de los objetos que han aparecido en el yacimiento a lo largo de estos años. / DM

El yacimiento forma parte de la Ruta Arqueològica Sencelles-Costitx, un itinerario que transcurre por diversos yacimientos prehistóricos ubicados en los dos municipios.