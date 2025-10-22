Portocolom recupera sus barracas: “Todo lo que se pueda rehabilitar, se rehabilitará”
Las obras de restauración, coordinadas por Laura Díez, se ejecutarán en dos fases y se prolongarán durante 18 meses
La inversión global de la mejora de este espacio emblemático de Portocolom es de 9,6 millones
La presidenta del Govern, Marga Prohens, ha visitado este miércoles las obras de rehabilitación de las barracas de Portocolom, unos trabajos que empezaron el pasado 6 de octubre con el objetivo de lograr la consolidación estructural del conjunto de las casetas-varadero, muchas de las cuales están afectadas por los temporales y el paso del tiempo. Las obras se ejecutarán en dos fases. La primera fase que se prolongará hasta junio y se centrará en la rehabilitación de una setentena de escars, que incluyen los 14 de la zona de sa Bassa Nova 1, otros 51 de sa Bassa Nova 2 y siete de la zona del Babo. Tras un parón estival, en septiembre de 2026 arrancará la segunda fase de la rehabilitación de la fachada marítima de Portocolom con la restauración de 91 casetas-varadero de la zona del Riuetó y la reconstrucción de los muelles de la calle de la Mar y Tamarells.
La obra contempla también una actuación de urbanización para mejorar el entorno. Así, la cubierta de las casetas-varadero se convertirá en un paseo y se renovarán los pavimentos de toda la zona peatonal. Además, se habilitará un área de juegos infantiles en sa Bassa Nova 1. En el Riuetó, también se contemplan trabajos de urbanización y de renovación de servicios. Para ello, se ha firmado un convenio con el Ayuntamiento de Felanitx que permitirá una mejor coordinación de las obras. La inversión total es de 9,6 millones de euros mientras que el montante para la obra municipal asciende a 700.000 euros.
La directora de las obras, Laura Díez, ha reconocido que se trata de una “obra compleja” ya que “hay mucho trabajo de rehabilitación”. También influye que estos trabajos se llevarán a cabo durante los meses de invierno, por ello, se verán condicionados por los temporales marítimos. “Es un trabajo de rehabilitación, por lo tanto, no habrá una imagen nueva, sino renovada de los escars ya que todo lo que se pueda rehabilitar, se rehabilitará”, ha asegurado la experta.
Las obras prevén la restauración de cubiertas, forjados, fachadas, puertas y escaleras, así como la reparación de muelles, rampas y elementos de amarre, utilizando técnicas y materiales tradicionales —como la piedra de marés y la madera— para conservar la estética y el carácter original del conjunto.
Recuperación
La presidenta del Govern ha destacado que se trata de “una de las inversiones más importantes que hace el Govern para la conservación del litoral”. Tras 18 meses de trabajos de restauración, Portocolom habrá recuperado las barracas que durante épocas han formado parte de la vida marinera de Portocolom. “Son unos espacios que hablan de nuestra historia y de nuestra relación con el mar. Estas obras son un ejemplo de cómo se puede intervenir en un espacio emblemático sin perder su esencia. Recuperado un legado único adaptándolo a las necesidades del presente con sensibilidad, rigor y respeto del entorno”, ha desgranado Marga Prohens, que ha recordado que el proyecto forma parte del plan Illes en transformació que contempla una “inversión sin precedentes” de 3.800 millones de euros.
Por su parte, la alcaldesa de Felanitx, Catalina Soler, agradeció que las reivindicadas obras de reconstrucción de las barracas de Portocolom sean una realidad. “Demasiadas veces habíamos venido a ver dibujos y fotografías de lo que tenía que ser la restauración de las barracas”, ha lamentado la alcadesa que ha celebrado la sintonía entre las dos instituciones para que las inversiones reivindicadas en Felanitx sean una realidad.
