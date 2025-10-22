Pablo Riera-Marsá, reelegido como presidente de los hoteleros de Alcúdia y Can Picafort

Los hoteleros de Alcúdia y Can Picafort han celebrado este miércoles en el Hotel Zafiro Mallorca la Asamblea General Extraordinaria y la Asamblea Electoral de ambas asociaciones, que representan a 96 establecimientos hoteleros y un total de 29.788 plazas. Desde 2022, ambas entidades están presididas por Pablo Riera-Marsá, quien ha sido reelegido por unanimidad para un nuevo mandato de tres años.

Durante la asamblea extraordinaria, se han presentado los principales avances logrados en el mandato y los retos que afronta el sector hotelero en la zona norte de de la isla. Entre los temas abordados, destacan la "concienciación sobre la necesidad de invertir en infraestructuras estratégicas, la mejora de la competitividad turística, la creación de un marco común de gestión medioambiental y litoral en la Bahía de Alcúdia", así como la participación activa de las asociaciones en la definición de los planes estratégicos de turismo orientados a un desarrollo sostenible y de calidad, explica la agrupación.

El encuentro ha contado con la participación de la vicepresidenta ejecutiva de la Federación Empresarial Hotelera de Mallorca (FEHM), María José Aguiló, quien ha destacado el papel de las asociaciones hoteleras de Alcúdia y Can Picafort dentro del conjunto del sector turístico mallorquín.

En el transcurso de la asamblea electoral, se ha presnetado la única candidatura de Riera-Marsá, ratificada por aclamación. Los miembros de ambas asociaciones han coincidido en valorar la "labor de liderazgo, diálogo y compromiso" demostrada por Pablo Riera-Marsá a lo largo de su gestión. El presidente ha agradecido la confianza renovada y ha afirmado que asume esta reelección "con el mismo compromiso y entusiasmo del primer día". "Seguiremos trabajando con determinación en defensa de los intereses del sector hotelero, impulsando la colaboración público-privada como vía esencial para afrontar los desafíos actuales y futuros", ha añadido.

Riera-Marsá ha explicado también las líneas estratégicas del nuevo mandato, que "priorizan el impulso de los nuevos planes municipales de turismo, la gobernanza colaborativa entre instituciones, sector privado y comunidad local, y la gestión integral del litoral de la Bahía de Alcúdia mediante protocolos de actuación conjunta". Asimismo, ha reiterado la necesidad de avanzar en proyectos esenciales como la construcción de la nueva EDAR Muro–Santa Margalida, considerada "fundamental para la sostenibilidad medioambiental y la competitividad turística del destino".