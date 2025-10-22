Innovación
El marketing digital llega al mundo rural
La Conselleria de Agricultura, Pesca y Medio Natural, organiza la I Jornada Formativa de Introducción al Marketing Agroalimentario, bajo el título ‘Marketing con raíces’. La actividad tendrá lugar el próximo lunes 27, de 9.00 a 14.00, en el Espai de Conferències Francesc Quetglas. El objetivo es acercar el marketing digital al sector agrario para ayudar a los productores locales a mejorar la comercialización de sus productos, reforzar su identidad de marca y conectar de forma más directa con los consumidores.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- Joe Holles, de la tienda SONMO: 'Si cada persona que llega a Valldemossa supiera que es un territorio agrícola y gastronómico, sería otra película
- Pablo Riera-Marsá, hotelero de Alcúdia: «Es un error asociar turismo y masificación, en invierno padezco los mismos atascos»
- Vecinos de Cas Català denuncian que la zona prevista para 60 pisos de precio limitado se inunda con media hora de lluvia
- La nueva ruta senderista GR 226 recorrerá 100 kilómetros del Llevant de Mallorca
- Campaña de aceite de oliva 2025: Pep Moranta, de la Tafona de Caimari: “Se prevé una buena campaña gracias a las lluvias de septiembre”
- El ‘basurazo’ llega a Mallorca: los municipios afrontan una subida de tasas de residuos por una ley estatal
- Antònia Ferriol de Embutidos Ferriol: “Se deberían divulgar las propiedades de la sobrasada, tiene mucha proteína y vitaminas”
- El 'aquelarre catalanista' hechiza Esporles: 'Para que las fiestas populares en Mallorca lo sean de verdad, deben ser en nuestra lengua