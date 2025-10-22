El marketing digital llega al mundo rural

La Conselleria de Agricultura, Pesca y Medio Natural, organiza la I Jornada Formativa de Introducción al Marketing Agroalimentario, bajo el título ‘Marketing con raíces’. La actividad tendrá lugar el próximo lunes 27, de 9.00 a 14.00, en el Espai de Conferències Francesc Quetglas. El objetivo es acercar el marketing digital al sector agrario para ayudar a los productores locales a mejorar la comercialización de sus productos, reforzar su identidad de marca y conectar de forma más directa con los consumidores.