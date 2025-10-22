Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Innovación

El marketing digital llega al mundo rural

El futuro del sector agrario en Mallorca

El futuro del sector agrario en Mallorca / JA RIERA

Redacción Digital

La Conselleria de Agricultura, Pesca y Medio Natural, organiza la I Jornada Formativa de Introducción al Marketing Agroalimentario, bajo el título ‘Marketing con raíces’. La actividad tendrá lugar el próximo lunes 27, de 9.00 a 14.00, en el Espai de Conferències Francesc Quetglas. El objetivo es acercar el marketing digital al sector agrario para ayudar a los productores locales a mejorar la comercialización de sus productos, reforzar su identidad de marca y conectar de forma más directa con los consumidores.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. Joe Holles, de la tienda SONMO: 'Si cada persona que llega a Valldemossa supiera que es un territorio agrícola y gastronómico, sería otra película
  2. Pablo Riera-Marsá, hotelero de Alcúdia: «Es un error asociar turismo y masificación, en invierno padezco los mismos atascos»
  3. Vecinos de Cas Català denuncian que la zona prevista para 60 pisos de precio limitado se inunda con media hora de lluvia
  4. La nueva ruta senderista GR 226 recorrerá 100 kilómetros del Llevant de Mallorca
  5. Campaña de aceite de oliva 2025: Pep Moranta, de la Tafona de Caimari: “Se prevé una buena campaña gracias a las lluvias de septiembre”
  6. El ‘basurazo’ llega a Mallorca: los municipios afrontan una subida de tasas de residuos por una ley estatal
  7. Antònia Ferriol de Embutidos Ferriol: “Se deberían divulgar las propiedades de la sobrasada, tiene mucha proteína y vitaminas”
  8. El 'aquelarre catalanista' hechiza Esporles: 'Para que las fiestas populares en Mallorca lo sean de verdad, deben ser en nuestra lengua

El marketing digital llega al mundo rural

El marketing digital llega al mundo rural

El beneficio del tiempo y la permisividad

El beneficio del tiempo y la permisividad

Crece el malestar contra una futura planta de baterías de litio en suelo rústico de Pollença

Crece el malestar contra una futura planta de baterías de litio en suelo rústico de Pollença

El Govern emite un informe favorable al parque solar de Son Bonet pese al rechazo de Marratxí

El Govern emite un informe favorable al parque solar de Son Bonet pese al rechazo de Marratxí

Dueños de viviendas vacacionales de Sóller declaran la guerra al Ayuntamiento por el posible aumento de la tasa de basuras

Dueños de viviendas vacacionales de Sóller declaran la guerra al Ayuntamiento por el posible aumento de la tasa de basuras

Educación licita las obras de reparación del muro de cerramiento del IES Calvià

El GOB exige la clausura del botel Alcudiamar porque la sentencia judicial "ya es firme"

El GOB exige la clausura del botel Alcudiamar porque la sentencia judicial "ya es firme"

Condenan a VOX por utilizar la imagen del héroe ‘pollencí’ Joan Mas en un vídeo sobre inmigración

Condenan a VOX por utilizar la imagen del héroe ‘pollencí’ Joan Mas en un vídeo sobre inmigración
Tracking Pixel Contents