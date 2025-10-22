El Govern emite un informe favorable al parque solar de Son Bonet pese al rechazo de Marratxí

El Govern ha emitido un informe favorable para la ejecución del controvertido megaproyecto de parque solar que promueve AENA (sociedad que gestiona los aeropuertos españoles) en terrenos de Son Bonet, en Marratxí. Tanto el Ayuntamiento de Marratxí como organizaciones ecologistas y vecinos de la zona se han opuesto con rotundidad al proyecto, al considerar que priva de un espacio verde a la ciudadanía.

En una resolución firmada por la directora general de Armonización Urbanística y Evaluación Ambiental y oficializada este martes con su publicación en el Boletín de la Comunidad (BOIB), se formula una declaración de impacto ambiental “favorable” a la realización del proyecto, por considerar que “previsiblemente no se producirán impactos adversos significativos sobre el medio ambiente”, en contra de lo que sostienen desde el municipio.

El parque fotovoltaico se situará en cuatro terrenos de titularidad del promotor, con una superficie total de 19,9 hectáreas, donde se distribuirán 32.318 paneles solares, que irán acompañados de cuatro centros de transformación, líneas soterradas para la evacuación de la energía y un cierre perimetral del recinto. El presupuesto total es de 13,9 millones de euros, de los cuales 60.504 euros se destinarán a “medidas de integración ambiental”.

La mencionada resolución favorable por parte del Govern establece, en todo caso, varias condiciones que deberá seguir el promotor. Así, el Ejecutivo determina que el apoyo de las estructuras de las placas no debe ser encementado y que los caminos perimetrales no tienen que ser pavimentados.

Además, obliga a que entre el límite de las placas solares y las viviendas del Camí de Can Frontera y el Camí de Son Bonet haya una pantalla vegetal de cinco metros de anchura con especies vegetales autóctonas de la zona.

De igual forma, deberán adoptarse medidas para proteger la fauna que haya en la zona y para mitigar el impacto paisajístico. En este sentido, se recuerda, entre otras muchas prescripciones, que los acabados de las construcciones auxiliares del parque solar deberán cumplir las “condiciones de integración paisajística y ambiental” que marca el Plan Territorial de Mallorca.

Rechazo de Marratxí

En la resolución firmada de la directora general de Armonización Urbanística y Evaluación Ambiental, dependiente de la conselleria de Vivienda, Territorio y Movilidad, constan los informes del Ayuntamiento de Marratxí oponiéndose al proyecto tal y como está planteado.

Así, el Consistorio, presidido por el alcalde Jaume Llompart (PP), presentó un informe técnico que informaba desfavorablemente de la ubicación de una parte del parque en una “zona clasificada como sistema general de espacio libre y también prevista para la continuación de las calles Son Bonet-Can Balo y Can Frontera.

El expediente recoge otros informes de diferentes administraciones que, en cambio, no ven ningún tipo de impedimentos para la ejecución de la infraestructura, como el Ayuntamiento de Palma, el Consell de Mallorca o la conselleria de Transición Energética, Sectores Productivos y Memoria Democrática.

La posible ejecución del proyecto ha movilizado a los vecinos de la zona, que se constituyen en una plataforma en defensa de lo que denominan “pulmón verde” de Son Bonet. En defensa de la preservación de este espacio natural, el colectivo vecinal ha organizado varios actos públicos de protesta y una notable actividad en contacto con asociaciones ecologistas, partidos políticos y medios de comunicación para dar a conocer su posición.