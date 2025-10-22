Fires d’Inca 2025 | Vespas, motor, música y deporte: todo lo que no te puedes perder en la segunda feria

La Segunda Fira de Inca vuelve este fin de semana con una completa programación dedicada al ocio, el deporte y la movilidad, enmarcada dentro del calendario de les Fires d’Inca previas al Dijous Bo. La programación regala desde la primera vuelta a Mallorca en vespa a carreras populares, la tradicional feria del motor, música en directo y actividades familiares. Así, un fin de semana más Inca se convertirá en punto de encuentro para residentes y visitantes.

Viernes: Primera Vuelta a Mallorca en Vespa

El fin de semana arrancará de la segunda feria de Inca arrancará el viernes con la Primera Vuelta a Mallorca en Vespa, una cita ineludible para los amantes de las dos ruedas. La concentración y salida oficial marcarán el inicio de una ruta que recorrerá diversos puntos de la isla, fusionando motor, compañerismo y espíritu clásico.

Hora: 8.30 h

Lugar: aparcamiento del Palacio Municipal de Deportes de Inca.

Inca está inmersa en las ferias previas al Dijous Bo. / Aj

Sábado: Deporte, música y talento joven

La jornada del sábado estará marcada por el deporte y el talento de los más jóvenes.

Carrera popular “Sa Galleta – Ciutat d’Inca”

A partir de las 10.00 h, los más pequeños abrirán la tradicional carrera, mientras que los adultos tomarán la salida a las 11.00 h desde las Piscinas Catalina Corró Lorente (calle Gabriel Alomar, 3). Las inscripciones están abiertas en www.elitechip.net.

IncaJoc: feria de juegos de mesa

La Fundació Neurona organiza una nueva edición de esta feria lúdica pensada para toda la familia:

De 10.30 a 13.30 h y de 16.30 a 19.30 h

Plaza de Santa Maria la Major

VIII Feria del Disco

La música pondrá ritmo a la jornada en la plaza de Santa Maria la Major, con actuaciones en directo de:

DJ Terry (12.00 h)

Capitan Groove (13.30 h)

Pit Selecter ONE (17.30 h)

Talent Show Ferias de Inca

El talento local brillará en el escenario de la plaza del Mercado Cubierto, donde jóvenes artistas competirán en el concurso Talent Show Ferias de Inca (de 16.30 a 20.00 horas).

Actividades deportivas de gran formato

Durante toda la jornada —de 10.30 a 13.30 h y de 16.30 a 19.30 h— la plaza de Antoni Fluxà será escenario de espectáculos y exhibiciones deportivas abiertas al público.

Domingo 26: motor y adrenalina

El domingo será el día del motor y la adrenalina, con exhibiciones y competiciones.

Motocross y minimotos

Prueba del Campeonato de Baleares y Copa Consell Fires d’Inca de Motocross

De 9.00 a 14.00 h

Circuito Territorio 100emocions

Exhibición de minimotos de jóvenes pilotos de la escuela Jmracingschool

De 9.00 a 20.00 h

Avenida de El General Luque

Presentación del XXV RALLY DIJOUS BO

11 horas

Gran Vía de Colom (quinta isleta).

Feria del Motor y exhibiciones

Exposición de motos, coches y complementos

De 10.00 a 19.00 h

Gran Vía de Colom

Superenduro y trial + escuela Segura 80 Academy

De 10.00 a 18.00 h

Calle Jaume I (entre la rotonda de Sineu y el puente del tren)

Otras actividades del domingo