Fires d’Inca 2025 | Vespas, motor, música y deporte: todo lo que no te puedes perder en la segunda feria
La capital del Raiguer celebra este fin de semana su Feria del Ocio y el Deporte con actividades para todas las edades
La Segunda Fira de Inca vuelve este fin de semana con una completa programación dedicada al ocio, el deporte y la movilidad, enmarcada dentro del calendario de les Fires d’Inca previas al Dijous Bo. La programación regala desde la primera vuelta a Mallorca en vespa a carreras populares, la tradicional feria del motor, música en directo y actividades familiares. Así, un fin de semana más Inca se convertirá en punto de encuentro para residentes y visitantes.
Viernes: Primera Vuelta a Mallorca en Vespa
El fin de semana arrancará de la segunda feria de Inca arrancará el viernes con la Primera Vuelta a Mallorca en Vespa, una cita ineludible para los amantes de las dos ruedas. La concentración y salida oficial marcarán el inicio de una ruta que recorrerá diversos puntos de la isla, fusionando motor, compañerismo y espíritu clásico.
- Hora: 8.30 h
- Lugar: aparcamiento del Palacio Municipal de Deportes de Inca.
Sábado: Deporte, música y talento joven
La jornada del sábado estará marcada por el deporte y el talento de los más jóvenes.
Carrera popular “Sa Galleta – Ciutat d’Inca”
A partir de las 10.00 h, los más pequeños abrirán la tradicional carrera, mientras que los adultos tomarán la salida a las 11.00 h desde las Piscinas Catalina Corró Lorente (calle Gabriel Alomar, 3). Las inscripciones están abiertas en www.elitechip.net.
IncaJoc: feria de juegos de mesa
La Fundació Neurona organiza una nueva edición de esta feria lúdica pensada para toda la familia:
- De 10.30 a 13.30 h y de 16.30 a 19.30 h
- Plaza de Santa Maria la Major
VIII Feria del Disco
La música pondrá ritmo a la jornada en la plaza de Santa Maria la Major, con actuaciones en directo de:
- DJ Terry (12.00 h)
- Capitan Groove (13.30 h)
- Pit Selecter ONE (17.30 h)
Talent Show Ferias de Inca
El talento local brillará en el escenario de la plaza del Mercado Cubierto, donde jóvenes artistas competirán en el concurso Talent Show Ferias de Inca (de 16.30 a 20.00 horas).
Actividades deportivas de gran formato
Durante toda la jornada —de 10.30 a 13.30 h y de 16.30 a 19.30 h— la plaza de Antoni Fluxà será escenario de espectáculos y exhibiciones deportivas abiertas al público.
Domingo 26: motor y adrenalina
El domingo será el día del motor y la adrenalina, con exhibiciones y competiciones.
Motocross y minimotos
- Prueba del Campeonato de Baleares y Copa Consell Fires d’Inca de Motocross
- De 9.00 a 14.00 h
- Circuito Territorio 100emocions
- Exhibición de minimotos de jóvenes pilotos de la escuela Jmracingschool
- De 9.00 a 20.00 h
- Avenida de El General Luque
Presentación del XXV RALLY DIJOUS BO
- 11 horas
- Gran Vía de Colom (quinta isleta).
Feria del Motor y exhibiciones
- Exposición de motos, coches y complementos
- De 10.00 a 19.00 h
- Gran Vía de Colom
- Superenduro y trial + escuela Segura 80 Academy
- De 10.00 a 18.00 h
- Calle Jaume I (entre la rotonda de Sineu y el puente del tren)
Otras actividades del domingo
- Torneo de ajedrez, de 10.00 a 14.00 h, en la plaza de Orient.
- VIII Feria del Disco, de 11 h a 20 h, en la plaza de Santa Maria la Major.
- Homenaje a la gente mayor, a las 12.00 h, en la iglesia de Santa Maria la Major.
- Concierto de Donallop: Presentación del nuevo disco De Superlluna, a las 19.00 h en el Teatro Principal de Inca.
