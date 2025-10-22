Dueños de viviendas vacacionales de Sóller declaran la guerra al Ayuntamiento por el posible aumento de la tasa de basuras

Los propietarios de viviendas de turismo vacacional de Sóller han puesto en marcha la creación de una nueva entidad, la asociación ETV Sóller, con el objetivo de unir fuerzas y oponerse a la propuesta del Ayuntamiento de incrementar la tasa de recogida de residuos para este tipo de alojamientos a partir de 2026.

El colectivo considera que se trata de una medida "injustificada, desproporcionada y sin fundamento técnico ni económico", y avisa de que, si la iniciativa sale adelante, presentarán alegaciones formales en el trámite de exposición pública.

La asociación, actualmente en proceso de constitución, representa unas 600 viviendas turísticas que generan actividad -según precisan-, directa o indirecta, a unas 2.500 personas, el 75 % de las cuales son residentes del municipio. Según los impulsores de esta entidad, el sector de los ETV (Establecimientos de Turismo Vacacional) genera empleo durante todo el año en empresas y profesionales locales (como carpinteros, fontaneros, jardineros, electricistas, pintores o servicios de limpieza y mantenimiento) y contribuye a "reducir la estacionalidad turística". Defienden que este modelo de alojamiento impulsa un turismo "sostenible, integrado y distribuidor de riqueza" dentro del municipio.

Los promotores de la asociación critican que el Ayuntamiento no ha hecho público ningún informe técnico, jurídico ni económico que justifique el incremento de la tasa y recuerdan que, por ley, estas deben responder al coste real del servicio. Argumentan, además, que muchas de las casas turísticas permanecen cerradas al menos cuatro meses al año y que, durante la temporada alta, los visitantes pasan gran parte del día fuera, con una generación de residuos inferior a la de una vivienda habitual.

También denuncian que los ETV ya asumen una presión fiscal elevada. Según detallan, tributan los ingresos como actividad económica en el IRPF, sin bonificaciones, y abonan el Impuesto del Turismo Sostenible (ITS) por cada estancia. Por ello, consideran que añadir un recargo a la tasa de basuras "penaliza injustamente" a pequeños propietarios locales y envía un mensaje contrario a un sector que, aseguran, ha sido clave para el desarrollo económico de Sóller.

Finalmente, la futura asociación pide al Ayuntamiento que reconsidere la medida y encargue un estudio objetivo antes de aprobarla. En caso contrario, anuncian que emprenderán todas las acciones administrativas necesarias para defender los intereses de los establecimientos de turismo vacacional de Sóller.

El ayuntamiento de Sóller prevé elevar al pleno de la corporación municipal de la próxima semana un incremento de la tasa de basuras que abonan los ETV. La primera propuesta que se barajó preveía un incremento que rondaría el 50%, de manera que estas viviendas pasarían de pagar 259 euros anuales por basuras a los 388 euros. El incremento sería de 129 euros al año. Teniendo en cuenta que en Sóller hay registrados 600 ETV, los ingresos municipales se incrementarían en unos 77.000 euros.