Crece el malestar contra una futura planta de baterías de litio en suelo rústico de Pollença

Un nuevo proyecto industrial de grandes dimensiones amenaza con perturbar la paz de la ‘foravila’ mallorquina. En esta ocasión, se trata de una planta de baterías de litio que una empresa con sede en Sevilla ha proyectado en la zona de Llenaire, en una parcela de 3.000 metros cuadrados ubicada entre Pollença y el Moll. Un proyecto que ha generado una gran alarma social en el municipio del Nord y especialmente entre los vecinos que residen a poca distancia de la finca afectada, que han empezado a movilizarse a contrarreloj para evitar la ejecución de la planta.

Los vecinos afectados de forma más directa han iniciado las gestiones para constituir una asociación formal desde la que canalizar todas las acciones encaminadas a frenar el proyecto. Este miércoles han convocado una asamblea en el Club Pollença a partir de las 20 horas con el lema ‘Stop planta de bateries d’ion liti’ y con el objetivo de informar sobre el proyecto y trazar estrategias conjuntas porque se trata de una instalación que, según subrayan, “nos afecta a todos”. Los residentes también se han asesorado con la plataforma de Vecinos contra el Cable de Alcúdia (VAAC)por la incidencia de este colectivo en los cambios que se han registrado sobre el trazado inicial del cable eléctrico a su paso por el municipio vecino.

La planta de almacenamiento ‘Jilguero ST1’ está en una fase administrativa avanzada. Actualmente, está pasando el trámite de información pública para la solicitud de proyecto de interés industrial estratégico, así como las autorizaciones administrativas previa, de construcción, de evacuación y declaración de impacto ambiental.

Los interesados pueden presentar alegaciones durante 30 días que concluyen el próximo 12 de noviembre, por lo que los vecinos y vecinas afectados han tenido que documentarse en poco tiempo. Fuentes del colectivo vecinal lamentan que “el proyecto se ha llevado a escondidas” y por ello se enteraron tarde del “peligro” que supone el futuro proyecto industrial. La nueva asociación todavía no estará constituida formalmente cuando finalice el plazo de presentación de alegaciones, por lo que serán los propios vecinos quienes las presenten a título individual. “Hay gente que vive a solo cinco metros de la finca donde se proyecta la planta”, aseguran.

Uno de los primeros pasos será el de “informar a los vecinos” de la “magnitud del problema”. Después llegarán las movilizaciones, porque nadie desea tener como vecina una planta de generación energética compuesta por 16 unidades de contenedores donde se albergarán las baterías, con una capacidad total de 40 Mwh. La planta incluye la instalación de un sistema de almacenamiento de energía en baterías para su inyección en la red de distribución. El proyecto contempla también la habilitación de dos ‘power station’ con un transformador, entre otros elementos.

En la documentación que se ha expuesto al público, la empresa promotora destaca que “es con diferencia la tecnología de almacenamiento de energía de baterías más implementada en el mundo y, por lo tanto, se considera una tecnología más madura”. Destaca que de los 3.006 metros cuadrados de la finca seleccionada se emplearán 1.838 metros cuadrados para la realización del proyecto. También subrayan que en el entorno “no se detectan figuras ambientales de importancia” y que el proyecto va acompañado de “medidas preventivas y correctoras que minimizarán los posibles impactos en cada una de las fases que se llevarán a cabo”.