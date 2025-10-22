Capdepera ilumina el cielo con la inauguración del festival de globos de Mallorca

El cielo de Capdepera se llenó el miércoles por la noche de luz y color con la inauguración del II IB Ballooning Festival Mallorca. Se trata del festival de globos aerostáticos que se celebra hasta este domingo 26 de octubre y que ha comenzado con el espectáculo nocturno “Night glow”. El evento, celebrado en el aparcamiento del Cap Vermell Grand Hotel, reunió a numerosos vecinos, visitantes y turistas que disfrutaron de una velada única marcada por la belleza y la precisión técnica de los globos aerostáticos iluminados. Algunos de los 25 globos participantes permanecieron anclados al suelo, iluminándose al ritmo de sus quemadores conforme caía la noche. Para esta primera jornada se seleccionaron los siete modelos más llamativos y originales, con formas de aves, una rana y otras figuras singulares como un cono de helado. El momento del encendido, coincidiendo con el atardecer, transformó el entorno del hotel en un escenario luminoso que captó la atención de todos los presentes. La estampa sobre el cielo de Canyamel fue única. La segunda jornada del festival ha estado marcada por las malas condiciones meteorológicas que han obligado a suspender tanto los vuelos de la mañana y de la tarde debido a las fuertes rachas de viento. Para este viernes, el cielo del Llevant se llenará de globos gracias a los vuelos previstos a las 8 de la mañana y a las seis de la tarde.

Capdepera ilumina el cielo con la inauguración del II IB Ballooning Festival Mallorca / IBBF

El Cap Vermell Grand Hotel ha tenido un papel protagonista como sede y principal colaborador del festival, ofreciendo sus instalaciones para el desarrollo del evento y apoyando su organización. Su CEO, Toni Mir, se ha mostrado dispuesto a acoger iniciativas que combinan turismo y sostenibilidad, y que contribuyen a proyectar la imagen de Capdepera y Mallorca como destinos comprometidos con la innovación y la experiencia cultural. El festival, considerado el segundo más grande de España, se ha consolidado como uno de los eventos turísticos y deportivos más esperados del calendario balear. Cada edición combina deporte, naturaleza, turismo y sostenibilidad, atrayendo a visitantes, medios y aficionados de todo el mundo.

El evento reúne a 25 equipos de vuelo procedentes de 10 nacionalidades diferentes y genera un impacto económico estimado superior a los 125.000 euros en el municipio de Capdepera y su entorno. Solo los participantes —un centenar de personas entre pilotos, copilotos y equipos técnicos— generan durante los cinco días del evento un movimiento económico notable, con un gasto medio de 200 euros por persona y día, lo que demuestra el impacto directo que este tipo de actividades tiene sobre la economía local. El director del festival, Jordi Aracil, destacó la relevancia del evento como motor económico y como herramienta para la proyección internacional del destino y aseguró que “el IB Ballooning Festival no solo proyecta la imagen de Mallorca al exterior, sino que también genera un impacto muy significativo entre la población local. Es un ejemplo claro de cómo el deporte y el turismo pueden convivir de manera sostenible, creando valor para el territorio y sus habitantes”.

Con esta inauguración, el IB Ballooning Festival Mallorca arranca oficialmente su segunda edición, consolidándose como una cita de referencia que une arte, naturaleza y comunidad bajo un mismo cielo.