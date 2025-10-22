El beneficio del tiempo y la permisividad

A Alcudiamar se le ha dicho de distintas formas que no dispone de amparo legal para explotar su hotel pero, con la proa fija en sus propios intereses, la empresa ha sabido beneficiarse del paso del tiempo y de la permisividad de quienes en este caso han desistido de su obligación de hacer cumplir los dictámenes judiciales.

Así han transcurrido más de dos décadas en un hotel-botel muy cuestionado y cuestionable en Port d’Alcúdia. A partir de ahora será más complicado mantener una tolerancia que puede tener mucho de complicidad. El Tribunal Supremo ha desestimado el recurso de casación contra la sentencia, ya firme, del TSJB por la que se dejaba sin efecto la autorización concedida a Alcudiamar en 2003. En pocas palabras, se ha reiterado por activa y por pasiva que se estaba ante una explotación turística irregular en dominio portuario para usos náuticos o, dicho de otra forma, que la actividad que se está llevando a cabo choca frontalmente contra la legalidad urbanística y turística del lugar. Parece evidente que se han agotado los márgenes de maniobra o, mejor dicho, de parálisis interesada. Estas instalaciones de Alcudiamar han estado demasiado tiempo en el punto de mira. Ya con reiteradas resoluciones judiciales en contra, son un exponente privilegiado de la ocupación privada de las zonas de dominio público en el litoral de Mallorca.

La actitud que mantiene la Autoridad Portuaria no contribuye a revertir unas prácticas que acaban volviéndose en contra de sus promotores y de los intereses generales. El GOB es quien ha impulsado la corrección de los excesos de Alcudiamar y ahora, una vez que el Tribunal Supremo ha venido a aclarar que no queda nada por decir, llama a las puertas del Consell para que ejecute el cierre.

La permisividad, en contra de su apariencia inicial, acaba siendo mala y contraproducente. Causa perjuicios y desigualdad. Mejor si no hay que corregirla a posteriori. De este modo se evitan disgustos y también algunos costes que, para el infractor, tienen forma y condición de sanción o inversión estéril.