'Basurazo' en Mallorca: El PSIB atribuye la nueva tasa de basuras a una directiva europea impulsada por los populares

El Grupo Socialista en el Consell de Mallorca ha atribuido la implantación de la nueva tasa de basuras que implicará una subida generalizada de los recibos a una normativa europea promovida por el Partido Popular Europeo, con el apoyo del PP en Madrid.

En declaraciones recogidas en un comunicado, la consellera socialista Juana M. Adrover ha lamentado el uso político que, a su juicio, hace el Partido Popular de esta medida, que considera una decisión “de consenso” en Europa bajo la premisa de “quien contamina paga”.

Según Adrover, el PP “intenta confundir y culpar a Pedro Sánchez de una subida de la tasa de basuras cuando en realidad todo procede de una directiva europea implantada por un comisario del PPE”.

También ha criticado el papel de la Federació d'Entitats Locals de Balears (Felib) y de su presidente, Jaume Ferriol, alcalde del PP, de quien ha dicho que “olvida intencionadamente el origen del establecimiento de la nueva tasa”.

Según Adrover, el Partido Popular no votó en contra en el Congreso de los Diputados de la transposición de la normativa europea, ni tampoco sus dirigentes en Mallorca, “hasta que se les indicó desde Génova que esto debía servir también como herramienta de oposición al Gobierno de Pedro Sánchez”.

"Quien contamina paga"

La consellera ha recordado que la aplicación de la nueva tarifa se basa en el principio de “quien contamina paga”, por lo que “la subida no se puede aplicar de manera indiscriminada, sino que debe dirigirse a los grandes contaminantes, tal como establece la normativa europea”. Adrover ha criticado que “los ayuntamientos gobernados por el PP aplican la tasa sin ningún criterio social, afectando por igual a familias vulnerables y grandes empresas”.

El Grupo Socialista ha lamentado igualmente que la Felib “se haya usado de nuevo como instrumento político del PP, como correa de transmisión de mensajes políticos y estratégicos, y no como representante institucional de todas las alcaldías de Balears, que no piensan igual que Ferriol”.

La representante socialista ha señalado que el presidente del Consell, Llorenç Galmés, “no ha cumplido su compromiso de rebajar un 10 % la tarifa de la tasa de basuras que abonan los municipios”, mientras que “en los dos primeros años de legislatura ha destinado 62 millones de euros adicionales a la concesionaria de la recogida de residuos urbanos en Mallorca, procedentes de los remanentes de la institución y detraídos de otras políticas sociales”.