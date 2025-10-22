Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El alcalde de Petra admite el error y sanciona a los dos regidores por asistir a un pleno telemático mientras conducían

Salvador Femenias ha decidido amonestar de forma “privada” a los dos regidores afectados y remitir la grabación del pleno a la Policía Local por si hay motivo de sanción

VÍDEO | Dos concejales del Ayuntamiento de Petra participan en el pleno telemático mientras conducían su vehículo

VÍDEO | Dos concejales del Ayuntamiento de Petra participan en el pleno telemático mientras conducían su vehículo

Redacción Part Forana

Petra

“Reconozco que está mal hecho, no volveremos a convocar más plenos en estas condiciones” ha indicado el alcalde de Petra, Salvador Femenias, (El Pi) en referencia al pleno municipal telemático celebrado el lunes y en el que dos regidores del equipo de gobierno, Victor Manuel López y Rafel Font, participaron al tiempo de conducían sus respectivos vehículos.

A la vista de la repercusión que ha tenido este inusual modo de celebrar una sesión municipal, el alcalde ha decidido amonestar de forma “privada” a los dos regidores afectados y remitir la grabación del pleno a la Policía Local por si hay motivo de sanción. Sin embargo, el pleno fue presidido y coordinado en todo momento por el propio Salvador Femenias, al preguntarle porqué admitió que los ediles estuvieran conduciendo mientras transcurría la sesión a distancia, ha dicho: “No me fijé, la pantalla es muy pequeña, creí que Victor y Rafel estaban en su casa”. En un intento de quitar hierro a la cuestión, Femenias también ha indicado que entendía que el hecho se ha sobredimensionado, “aquí se ha hecho un pajar de una paja, a mi lo que me sabe mal es que solo seamos noticia por cuestiones como esta”.

Captura de la retransmisión del pleno de Petra, con los dos regidores en sus coches.

Captura de la retransmisión del pleno de Petra, con los dos regidores en sus coches. / DM

Regidores humildes

El ayuntamiento de Petra ha celebrado diversos plenos de forma telemática y en horario laboral en los últimos meses. “Son regidores humildes que tienen trabajo y obligaciones familiares, apenas cobran 500 euros al año, en la sesión del lunes era necesario aprobar un plan económico”. Femenias ha insistido en que a partir de ahora todos los plenos volverán a ser presenciales.

Noticias relacionadas y más

El insólito pleno del lunes ha tenido una gran repercusión. La grabación colgada por TV Petra en redes sociales registraba ya, ayer a mediodía, más de 600 visualizaciones.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

  1. Joe Holles, de la tienda SONMO: 'Si cada persona que llega a Valldemossa supiera que es un territorio agrícola y gastronómico, sería otra película
  2. Pablo Riera-Marsá, hotelero de Alcúdia: «Es un error asociar turismo y masificación, en invierno padezco los mismos atascos»
  3. El ‘basurazo’ llega a Mallorca: los municipios afrontan una subida de tasas de residuos por una ley estatal
  4. La nueva ruta senderista GR 226 recorrerá 100 kilómetros del Llevant de Mallorca
  5. Campaña de aceite de oliva 2025: Pep Moranta, de la Tafona de Caimari: “Se prevé una buena campaña gracias a las lluvias de septiembre”
  6. El 'aquelarre catalanista' hechiza Esporles: 'Para que las fiestas populares en Mallorca lo sean de verdad, deben ser en nuestra lengua
  7. Todo lo que puedes hacer en la Fira Marinera del Puerto de Andratx
  8. El GOB exige la clausura del botel Alcudiamar porque la sentencia judicial 'ya es firme

El conseller Joan Simonet defiende la ampliación de plazas turísticas en explotaciones agrarias: "Todo el sector lo pedía"

El conseller Joan Simonet defiende la ampliación de plazas turísticas en explotaciones agrarias: "Todo el sector lo pedía"

Sencelles compra la Cova des Camp del Bisbe, un yacimiento emblemático del municipio

Sencelles compra la Cova des Camp del Bisbe, un yacimiento emblemático del municipio

El alcalde de Petra admite el error y sanciona a los dos regidores por asistir a un pleno telemático mientras conducían

El alcalde de Petra admite el error y sanciona a los dos regidores por asistir a un pleno telemático mientras conducían

'Basurazo' en Mallorca: El PSIB atribuye la nueva tasa de basuras a una directiva europea impulsada por los populares

'Basurazo' en Mallorca: El PSIB atribuye la nueva tasa de basuras a una directiva europea impulsada por los populares

Portocolom recupera sus barracas: “Todo lo que se pueda rehabilitar, se rehabilitará”

Portocolom recupera sus barracas: “Todo lo que se pueda rehabilitar, se rehabilitará”

Fires d’Inca 2025 | Vespas, motor, música y deporte: todo lo que no te puedes perder en la segunda feria

Fires d’Inca 2025 | Vespas, motor, música y deporte: todo lo que no te puedes perder en la segunda feria

El marketing digital llega al mundo rural

El marketing digital llega al mundo rural

El beneficio del tiempo y la permisividad

El beneficio del tiempo y la permisividad
Tracking Pixel Contents