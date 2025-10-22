El alcalde de Petra admite el error y sanciona a los dos regidores por asistir a un pleno telemático mientras conducían

“Reconozco que está mal hecho, no volveremos a convocar más plenos en estas condiciones” ha indicado el alcalde de Petra, Salvador Femenias, (El Pi) en referencia al pleno municipal telemático celebrado el lunes y en el que dos regidores del equipo de gobierno, Victor Manuel López y Rafel Font, participaron al tiempo de conducían sus respectivos vehículos.

A la vista de la repercusión que ha tenido este inusual modo de celebrar una sesión municipal, el alcalde ha decidido amonestar de forma “privada” a los dos regidores afectados y remitir la grabación del pleno a la Policía Local por si hay motivo de sanción. Sin embargo, el pleno fue presidido y coordinado en todo momento por el propio Salvador Femenias, al preguntarle porqué admitió que los ediles estuvieran conduciendo mientras transcurría la sesión a distancia, ha dicho: “No me fijé, la pantalla es muy pequeña, creí que Victor y Rafel estaban en su casa”. En un intento de quitar hierro a la cuestión, Femenias también ha indicado que entendía que el hecho se ha sobredimensionado, “aquí se ha hecho un pajar de una paja, a mi lo que me sabe mal es que solo seamos noticia por cuestiones como esta”.

Captura de la retransmisión del pleno de Petra, con los dos regidores en sus coches. / DM

Regidores humildes

El ayuntamiento de Petra ha celebrado diversos plenos de forma telemática y en horario laboral en los últimos meses. “Son regidores humildes que tienen trabajo y obligaciones familiares, apenas cobran 500 euros al año, en la sesión del lunes era necesario aprobar un plan económico”. Femenias ha insistido en que a partir de ahora todos los plenos volverán a ser presenciales.

El insólito pleno del lunes ha tenido una gran repercusión. La grabación colgada por TV Petra en redes sociales registraba ya, ayer a mediodía, más de 600 visualizaciones.