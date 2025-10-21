Pollença retira tres barcas abandonadas ante la “pasividad” de sus propietarios y de las “administraciones competentes”

El Ayuntamiento de Pollença llevó a cabo este fin de semana la segunda jornada de limpieza de la Bahía con el objetivo de retirar barcas abandonadas y otros residuos voluminosos relacionados en su mayoría con lo fondeos ilegales de embarcaciones que históricamente afectan al dominio público marítimo-terrestre del Port de Pollença. Durante esta jornada se detectaron tres embarcaciones sin identificar que serán retiradas por el Consistorio ante la "pasividad" de sus propietarios y de las administraciones "competentes" y se denunciaron otros cinco casos de ocupación indebida del dominio público en la playa de Albercutx, entre otras actuaciones que tienen el objetivo de poner orden en la zona marítima del Moll ‘pollencí’, muy castigada por la presencia incontrolada de embarcaciones y la incidencia frecuente de vertidos contaminantes procedentes de una red de alcantarillado obsoleta e insuficiente.

Imagen de otra de las barcas hundidas que serán retiradas del fondo marino de la bahía. / Ajuntament

La institución municipal organiza esta jornada debido a la proliferación de fondeos incontrolados en la bahía, así como las “incidencias” con las embarcaciones que permanecen varadas en las playas y abandonadas en el campo de boyas irregular, por lo que ha puesto en marcha una serie de medidas motivadas por la “responsabilidad” durante esta segunda jornada de limpieza de residuos voluminosos, una iniciativa que se enmarca en el proyecto de concienciación y recuperación ambiental del litoral ‘pollencí’ y que se lleva a cabo en colaboración con la empresa Adalmo, gestora de residuos autorizada, y con la ayuda de buzos profesionales que se encargaron de retirar residuos vinculados a los fondeos ilegales como bloques de hormigón, ruedas, cadenas o boyas, entre otros elementos que permanecían en el fondo marino.

El Ayuntamiento explica este lunes que la acción “ha permitido constatar la ocupación irregular del dominio público marítimo-terrestre por parte de propietarios irresponsables de barcos sin identificación”, tanto en la matriculación como en el abanderamiento de los buques. Estas prácticas, según añade la institución municipal, “suponen un riesgo alto para la seguridad en la navegación y también para los bañistas”, y además contribuyen a “agravar la contaminación de la Badia de Pollença” en una zona sensible y protegida mediante la figura de Lugar de Interés Comunitario (LIC). De hecho, un 68 por ciento de las embarcaciones que estaban en una ubicación irregular no tenía ninguna matrícula para facilitar su identificación. El Consistorio es consciente de la “larga lista de espera” para acceder a un amarre regulado en el Port de Pollença, pero aclara que esta circunstancia “no puede suponer un motivo para continuar en situación de ilegalidad”.

La accion se llevó a cabo este fin de semana en la bahía de Pollença. / Ajuntament

En el pasado año 2023 se hundió en la bahía de Pollença el barco Annette Rosenkilde, que estaba abandonado y que tuvo que ser retirado por Ports-IB después de cinco meses desde su hundimiento debido a la inactividad de las instituciones. Este hecho, según el Ayuntamiento, “marcó un antes y un después en la conciencia colectiva de los ciudadanos”. “Todos somos conscientes de que el privilegio de unos pocos supone un coste muy elevado para la ciudadanía en general”, añade la institución municipal.

Durante esta jornada de limpieza se ha constatado la presencia de tres embarcaciones sin identificar que están en estado de abandono y parcialmente hundidas en las aguas de la bahía. El Ayuntamiento será la institución que asumirá el trabajo y el coste de retirar estas naves porque no lo hacen sus propietarios ni el resto de instituciones con competencia sobre las aguas de la bahía. La operación costará unos 50.000 euros a la institución municipal.

Algunos de los residuos voluminosos que los buzos sacaron de las aguas del Moll. / Ajuntament

Por otra parte, la Policía Local ha levantado cinco actas por “ocupación indebida” del dominio público marítimo-terrestre en la playa de Albercutx. “Las personas resposables disponen de 48 horas desde el pasado sábado para retirar voluntariamente los elementos afectados, y en caso contrario serán considerados residuos y se procederá a su retirada de oficio”, advierte el Ayuntamiento. Al parecer, dos de los propietarios ya han retirado sus embarcaciones tras el aviso municipal.

Diversos buzos profesionales participaron en la jornada de limpieza. / Ajuntament

Esta situación “pone de manifiesto la urgente necesidad de crear un campo de boyas ecológico”, apunta el Ayuntamiento, que también reclama la “acción” de las entidades “competentes” para “poner orden y adoptar medidas cautelares para la retirada gradual del campo de boyas irregular” existente en el Moll. “El compromiso y el objetivo del Ayuntamiento de Pollença es la protección del medio marino y la recuperación ambiental de la bahía, poniendo todos los medios disponibles a disposición de las administraciones competentes”, explica. El Consistorio cree “indispensable” la colaboración entre administraciones, entidades locales y ambientales y el sector profesional del buceo para “recuperar nuestras aguas”.