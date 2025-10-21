Fires d'Inca 2025 | Todas las propuestas gastronómicas de la segunda feria de Inca

La capital del Raiguer volverá a convertirse este fin de semana en un epicentro de sabores, aromas y propuestas culinarias con motivo de la Segunda Feria de Inca, dedicada al ocio y el deporte, pero con una potente vertiente gastronómica. Entre el sábado 25 y el domingo 26 de octubre, el Claustro de Santo Domingo y otros espacios emblemáticos del municipio acogerán rutas de tapas gourmet, el Vermut Bo con el producto local como protagonista y talleres de cocina abiertos a todos los públicos. Consulta aquí todas las propuestas gastronómicas que ha preparado Inca para este fin de semana:

Tapas de autor en Peccata Minuta

El sábado 25 de octubre, de 20.00 a 23.30 horas, el Claustro de Santo Domingo se vestirá de gala para acoger una nueva edición de Peccata Minuta, la ruta de tapas gourmet organizada por Chefs(in). Reconocidos cocineros de la isla elaborarán pequeñas creaciones de alta cocina con productos locales, en un evento ya consolidado como una de las citas gastronómicas más esperadas del calendario inquer. Los pasaportes gastronómicos se podrán adquirir con antelación en la web oficial de la asociación (www.chefsin.es).

Degustación de tapas gastronómicas en Inca. / Chefs(in)

Cita con el Vermut Bo

El domingo 26, el Claustro de Santo Domingo volverá a ser el corazón culinario con la Fira Gastronòmica Vermut Bo.

De 10 a 16 horas, se ofrecerá una muestra, venta y talleres gastronómicos de producción local, donde los visitantes podrán degustar vermuts mallorquines, productos artesanales y propuestas de kilómetro cero. La entrada será gratuita, y el espacio incluirá un ambiente festivo con degustaciones y demostraciones en vivo.

Talleres con chefs locales

Dentro del mismo recinto, el público podrá participar en tres actividades gastronómicas de aforo limitado:

10.30 h – Taller de cocina con Juan Pinell, del restaurante L’Àti c, con inscripción gratuita previa.

c, con inscripción gratuita previa. 12.00 h – Cata de quesos artesanos con maridaje de vino mallorquín , a cargo de Formatgeria Son Jover y Bodega Nacra, ideal para amantes de la enología y los productos tradicionales.

, a cargo de Formatgeria Son Jover y Bodega Nacra, ideal para amantes de la enología y los productos tradicionales. 13.30 h – Taller “Taco de cordero mallorquín ecológico con salsa de queso de Son Jover”, dirigido por la chef Leyre Ordozgoiti, sin necesidad de inscripción previa.

Comida solidaria

La programación gastronómica de la feria se prolongará hasta el jueves 30 de octubre, con una comida solidaria a favor de Gaza organizada por Inca-Mallorca Solidaria y el restaurante Can Ignasi, en la Plaza del Agua. El menú incluirá el tradicional plato mallorquín “cigrons escaldins”, con opción Halal, en un gesto que une cocina y solidaridad.

La Segunda Feria del Ocio y el Deporte de Inca no solo ofrece actividades deportivas, infantiles y culturales, sino también una variada oferta gastronómica que une tradición, innovación y compromiso local. Tapas de autor, vermuts, quesos, catas y platos ecológicos completan un fin de semana donde el sabor mallorquín será el gran protagonista.