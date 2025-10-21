Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Festival de globos de Mallorca: El cielo de Capdepera se ilumina este miércoles con un ‘cautivo nocturno’

El espectáculo de globos aerostáticos iluminados inaugura la segunda edición del certamen en el aparcamiento del Cap Vermell Grand Hotel

Este miércoles se inaugurará el festival con un cautivo nocturno. / IBBF

Biel Capó

Biel Capó

Capdepera

Capdepera volverá a mirar al cielo esta semana con motivo de la inauguración de la II edición del IB Ballooning Festival Mallorca, que se celebra del 22 al 26 de octubre. Uno de los momentos más esperados será el “cautivo nocturno”, una exhibición única en la que los globos aerostáticos permanecerán anclados al suelo mientras se iluminan al ritmo de sus quemadores, creando un espectáculo de luz, color y emoción. El evento tendrá lugar el miércoles 22 de octubre a las 18:00 horas, en el aparcamiento del Cap Vermell Grand Hotel, con los preparativos e inflado de globos desde las 16:00 horas. Sin ninguna duda, esta inauguración promete transformar el paisaje de Capdepera en un escenario visual único donde se combinan tecnología, arte y naturaleza.

El festival de globos se celebra en Capdepera. / IBBF

Cinco días de globos

El IB Ballooning Festival Mallorca 2025 reunirá durante cinco días a más de 25 globos aerostáticos y pilotos internacionales, consolidándose como una cita de referencia en el calendario de eventos turísticos y deportivos de la isla. Además de las competiciones de vuelo, el programa incluye actividades abiertas al público, vuelos cautivos, exhibiciones temáticas y experiencias familiares, con un claro enfoque en la sostenibilidad y el turismo responsable.

