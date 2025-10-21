Educación licita las obras de reparación del muro de cerramiento del IES Calvià

El Instituto Balear de Infraestructuras y Servicios Educativos (IBISEC), organismo adscrito a la Conselleria de Educación y Universidades, ha sacado a licitación las obras de reparación del muro de cerramiento del Instituto de Educación Secundaria (IES) Calvià.

La actuación contempla la demolición del muro actual y la construcción de un nuevo muro de hormigón, así como la sustitución de la reja superior, con el objetivo de mejorar la seguridad y la funcionalidad del recinto, según informó el Ejecutivo autonómico.

El proyecto cuenta con un presupuesto de 349.787,77 euros y un plazo de ejecución de dos meses. Está previsto que las obras comiencen durante el primer trimestre de 2026.