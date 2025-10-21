Infraestructuras
Educación licita las obras de reparación del muro de cerramiento del IES Calvià
La actuación contempla la demolición del muro actual y la construcción de un nuevo muro de hormigón, así como la sustitución de la reja superior, con el objetivo de mejorar la seguridad y la funcionalidad del recinto
El Instituto Balear de Infraestructuras y Servicios Educativos (IBISEC), organismo adscrito a la Conselleria de Educación y Universidades, ha sacado a licitación las obras de reparación del muro de cerramiento del Instituto de Educación Secundaria (IES) Calvià.
La actuación contempla la demolición del muro actual y la construcción de un nuevo muro de hormigón, así como la sustitución de la reja superior, con el objetivo de mejorar la seguridad y la funcionalidad del recinto, según informó el Ejecutivo autonómico.
El proyecto cuenta con un presupuesto de 349.787,77 euros y un plazo de ejecución de dos meses. Está previsto que las obras comiencen durante el primer trimestre de 2026.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- Joe Holles, de la tienda SONMO: 'Si cada persona que llega a Valldemossa supiera que es un territorio agrícola y gastronómico, sería otra película
- Pablo Riera-Marsá, hotelero de Alcúdia: «Es un error asociar turismo y masificación, en invierno padezco los mismos atascos»
- Vecinos de Cas Català denuncian que la zona prevista para 60 pisos de precio limitado se inunda con media hora de lluvia
- La nueva ruta senderista GR 226 recorrerá 100 kilómetros del Llevant de Mallorca
- Campaña de aceite de oliva 2025: Pep Moranta, de la Tafona de Caimari: “Se prevé una buena campaña gracias a las lluvias de septiembre”
- Antònia Ferriol de Embutidos Ferriol: “Se deberían divulgar las propiedades de la sobrasada, tiene mucha proteína y vitaminas”
- El 'aquelarre catalanista' hechiza Esporles: 'Para que las fiestas populares en Mallorca lo sean de verdad, deben ser en nuestra lengua
- El ‘basurazo’ llega a Mallorca: los municipios afrontan una subida de tasas de residuos por una ley estatal