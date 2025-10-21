Condenan a VOX por utilizar la imagen del héroe ‘pollencí’ Joan Mas en un vídeo sobre inmigración

Condena a Vox por usar la imagen del héroe pollencí Joan Mas en un vídeo de propaganda política.La Sección Quinta de la Audiencia Provincial de Balears ha confirmado la decisión del Juzgado de Primera Instancia número 1 de Inca que condenó a Vox España por utilizar la imagen del representante de Joan Mas en las fiestas de La Patrona de Pollença de 2022 en un vídeo de propaganda política sobre inmigración. La Sala condena al partido por “una intromisión ilegítima en el derecho fundamental a la imagen del actor a pagar 3.000 euros a la parte actora”. Además, el Tribunal le impone las costas y la pérdida del depósito constituido para recurrir. La sentencia no es firme, ya que cabe recurso ante el Tribunal Supremo.

La Sala remarca que la inclusión del protagonista de La Patrona de 2022 en el vídeo de Vox “constituye una infracción del derecho a la propia imagen”. Es verdad que su imagen y su voz fue cedida en el contexto de la participación en el papel protagonista de Joan Mas en la batalla de moros y cristianos pero, en el caso del vídeo de la formación de Abascal, los magistrados señalan “un uso fuera de contexto de la imagen y la voz”; y destacan que “no consta que el consentimiento del uso de su imagen en un acto festivo dado por el demandante abrace el uso de la misma en un vídeo de propaganda política”.

Uso descontextualizado

Con relación al carácter “accesorio” de la imagen que defiende la parte recurrente, el Tribunal afirma que “esta grabación no se autorizó como parte de un vídeo que recopila titulares de periódico sobre la inmigración ilegal”. Según la sentencia, “en este vídeo se hace un uso descontextualizado de la imagen del demandante en favor de una exposición sobre el incremento de la inmigración ilegal; uso que el demandante no consintió”. El demandante reclamó que se declarara la vulneración de su derecho fundamental al honor, a la intimidad y la propia imagen al haber sido usada su imagen por Vox España en una propaganda política sobre inmigración, sin que él diera el consentimiento para dicha utilización, causándole daños morales. Por lo que solicitó que se declarara la intromisión ilegítima a su derecho a la imagen y una indemnización de 7.000 euros. La Fiscalía redujo la petición de daño moral a 3.500 euros.

En su argumentación, Vox alegó que “las imágenes de la representación de Joan Mas son de dominio público sin que con su utilización se haya producido ni aprovechado por el demandado, ni se haya producido una desnaturalización de la misma que pudiese perjudicar al demandante”. No obstante, el Juzgado de Primera Instancia número 1 de Inca consideró la intromisión ilegítima del derecho a la imagen del actor infligida por la parte demanda. Vox recurrió la decisión ante la Audiencia alegando que “ejercía su derecho a la información y que no buscaba publicitar el partido si no contribuir a la formación de la opinión pública”. La Sala desestima el recurso y confirma la decisión del Juzgado.