El ‘basurazo’ llega a Mallorca: los municipios afrontan una subida de tasas de residuos por una ley estatal

Los municipios de Mallorca, como los del resto de España, se verán obligados a aplicar una subida generalizada de la tasa de basuras por una ley estatal de 2022, que obliga a que el recibo cubra el 100% del coste real del servicio de recogida y tratamiento de residuos.

Tanto la Federació d'Entitats Locals de Balears (Felib) como la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) han advertido de que esta normativa está "mal hecha" y han asegurado que “es inasumible” para la ciudadanía si no se modifica.

En declaraciones a este diario, el presidente de la Felib, Jaume Ferriol, explica que esta subida no responde a una voluntad municipal, sino a un mandato legal procedente de Madrid. “La ley de 2022 dice que la tasa de basura tiene que cobrar lo mismo que vale el servicio y este servicio lo paga el ciudadano”, afirma.

Hasta ahora, Balears ya contaba con una tasa de residuos —a diferencia de otros territorios—, pero la nueva normativa obliga en la práctica a actualizarlas al alza. "La ley nos obliga a cubrir el 100 % de los costes, y eso es imposible de prever con exactitud”, detalla el también alcalde de Maria de la Salut, del PP.

Según Ferriol, el problema es que el coste varía cada año en función de factores que no controlan los ayuntamientos, como las toneladas incineradas o la tarifa que cobra Tirme por la quema de residuos. “Lo que haremos es ir a remolque. Veremos los costes del año pasado y lo aplicaremos para el año que viene”, explica.

Ferriol califica algunos puntos de la norma de “disparatados”. Entre ellos, cita que campañas municipales de concienciación sobre reciclaje, que antes contaban con subvenciones del Consell, deberán ser sufragadas ahora directamente por el ciudadano.

Lo mismo ocurre con la renovación de la flota de camiones: “Antes podías pedir ayuda para nuevos camiones. Ahora te dice que lo tiene que pagar el ciudadano. No queda otra que aumentar el recibo o seguir con los antiguos”.

La Felib recuerda que la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) y varias comunidades autónomas han pedido al Gobierno central que rectifique esta norma. “Europa no obliga a crear una tasa como esta —señala Ferriol—. Lo que hace Europa es aconsejar que ‘quien contamina paga’, que se separen los residuos, pero no dice cómo hacerlo ni obliga a imponer este modelo. No se ha contado con los ayuntamientos en ningún momento”.

El caso de Andratx

En este contexto, Andratx llevará esta semana a su pleno ordinario la modificación al alza de la tasa de la basura, una subida que lamenta la alcaldesa Estefanía Gonzalvo (PP), pero que la atribuye a la imposición normativa desde Madrid.

“Los ayuntamientos tenemos la obligación de que esta tasa gire el 100 % del coste a nuestros vecinos y comercios. Nos quita autonomía local”, asegura. En su caso, la tasa era “deficitaria en una media del 40-50 %” porque el consistorio asumía parte del gasto.

“No digo que tuviera que seguir siendo así, pero podíamos gestionarla con nuestro presupuesto para no repercutir la totalidad a los ciudadanos. Ahora no nos lo permite la ley”, añade.

Gonzalvo señala que, una vez tengan datos más precisos sobre reciclaje y reducción de residuos gracias a la recogida puerta a puerta, revisarán las tarifas. “Si estamos incinerando menos, lo primero que haremos será volver a modificar la tasa para repercutir ese ahorro al ciudadano”, afirma. También recuerda que el Ayuntamiento ya ha aplicado todas las bonificaciones posibles: por ejemplo, para pensionistas y por inspección técnica de residuos.

Los ayuntamientos insisten en que esta normativa supone un cambio estructural en la financiación del servicio de basuras, que traslada toda la carga económica al contribuyente, incluso en aspectos que antes podían cubrirse con subvenciones públicas.

El presidente de la Felib concluye afirmando que el aumento de la tasa de basuras será "generalizado", a no ser que antes se acabe derogando esta ley. Tanto las asociaciones estatales de municipios como varias comunidades autónomas han reclamado su revisión.