Los alumnos del colegio Pere Cerdà de Sóller estrenan el nuevo gimnasio

El conseller de Educación y Universidades, Antoni Vera, y el alcalde de Sóller, Miquel Nadal, inauguraron ayer las nuevas instalaciones del colegio público Pere Cerdà, en el Port de Sóller, tras completarse las obras de ampliación y mejora del centro. El proyecto, llevado a cabo por el Institut Balear d’Infraestructures i Serveis Educatius (IBISEC), ha supuesto una inversión total de 941.012 euros.

Visita a las nuevas instalaciones del gimnasio del CEIP Pere Cerdà. / Joan Mora

Las actuaciones han incluido la construcción de un nuevo gimnasio de 256 metros cuadrados, que dispone de una sala principal de 171 metros cuadrados, dos vestuarios con cabinas de baño, un aseo adaptado y un vestíbulo de acceso. Asimismo, se ha renovado y pavimentado el patio del centro, plantando nuevos árboles para aumentar las zonas de sombra y mejorar el bienestar del alumnado.

El gimnasio no solo dará servicio a los escolares. También servirá para la realización de actividades por parte de la Gent Gran del Port de Sóller y para talleres de judo o pilates, entre otros.

El conseller Vera anunció que el próximo objetivo para seguir mejorando las instalaciones del Pere Cerdà será lograr la cesión del edificio de la Casa del Mar -que actualmente ya alberga varias aulas- con el fin de acometer una reforma integral y adaptarlo plenamente a usos educativos.

Por su parte, el alcalde de Sóller destacó que la inauguración del gimnasio “ha sido posible gracias al trabajo conjunto de personas e instituciones” y aseguró que el nuevo espacio “estará abierto a toda la comunidad” y “simboliza el modelo de pueblo vivo y activo que queremos”.

Mejoras

El director del centro, Miquel Socías, en su discursó reclamó mejoras en el edificio de la Casa del Mar y en el patio del colegio para hacerlo “más verde” y que disponga de pérgolas para dar sombra a los escoleras.

Tras descubrir la placa inaugural, las autoridades realizaron un recorrido por el edificio para ver el resultado final de un año de obras para concluir un proyecto largamente reivindicado en el Port de Sóller.