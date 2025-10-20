Temporada de caza menor | Habla el cazador Juan Crespí: “El mapa cinegético ha encogido. Hay gente que oye tiros y le molesta”

La apertura de la temporada de caza menor el 12 de octubre se vio afectada por el temporal de lluvias, que dejó caminos intransitables y terrenos anegados en Mallorca. El barro y la dificultad de acceso a los cotos obligó a los cazadores a centrarse en terrenos más altos, especialmente en los alrededores de S’Albufera (término de Sa Pobla). A pesar del tiempo, la ilusión del primer día se mantuvo.

«Siempre se tiene ilusión el primer día de veda general y la gente sale, pero sí que estaban un poco concentrados en terrenos más elevados y con menos barro», explica Llorenç Buades, cazador con una trayectoria de más de tres décadas. Buades, que se inició de niño con su padre, salió al campo un rato con su hijo, Toni , eligiendo «un terreno que no fuera tan fangoso para él», manteniendo viva la tradición familiar.

Para los cazadores de larga trayectoria, la meteorología es solo una de las dificultades que afrontan. Juan Crespí (1961), recuerda sus inicios junto a su padre y subraya que el mapa cinegético se ha encogido: «Ha cambiado porque en muchos sitios ya no puedes ir. Hay gente que oye tiros y le molesta». Crespí relata cómo la caza era diferente en el pasado. La desaparición de la actividad en zonas húmedas de cultivo también ha modificado la caza. Un efecto dominó. «Antiguamente cazaban en las inmediaciones de las ‘veles’ donde antes se sembraba arroz», y las acequias estaban limpias con agua, aprovechando la presencia de patos.

Las especies, señala Crespí, se adaptan: «La perdiz corre más que antes» en un campo transformado y sujeto a la presión social. Por tu parte, Tomeu Buades, Presidente de la Asociación de Cazadores ‘La Veda’, de sa Pobla, explica «si bien aún es pronto para saber cómo irá la temporada, ya se ven algunos ‘tordos’». Precisamente estos dos últimos años ha habido una disminución de esta ave migratoria.

El aspecto más crítico de la jornada lo relatan los aficionados a la caza acuática. Tomeu Comas, otro cazador de tradición familiar y experto en la zona, lanzó una seria advertencia sobre la situación en el término de sa Pobla , en torno a S’Albufera: «La veda va a menos». Comas es de los pocos que se dedican a la caza de aves acuáticas. La temporada se presenta «muy mal». «El terreno está muy descuidado y es una pena. S’Albufera da pena», afirma Comas, lamentando que la dejadez está mermando el hábitat natural. «Nosotros los jóvenes cazadores de Bufera nos hemos ofrecido voluntarios para limpiar y nos han dicho que no se puede hacer nada», concluye, destacando que el deterioro ambiental es la causa de la escasez de piezas.

Mantenimiento de los cotos

A pesar de las adversidades, las asociaciones de cazadores son cruciales para el mantenimiento de los cotos. El presidente de la Sociedad de Cazadores de sa Pobla, Tomeu Buades, lidera el colectivo La Veda. «Las asociaciones se encargan de que se pueda hacer una temporada guapa, señala Juan Crespí. Este esfuerzo es vital de cara a la competición, como el Campeonato Local de Caza Menor con perro, que se celebró este domingo y es clasificatorio para el Campeonato de Baleares. Para los cazadores, la presencia de sus perros trasciende el simple acompañamiento. «La ilusión lo es todo para un cazador. Es lo que nos hace salir al campo y las ganas de ver a nuestros perros hacer su trabajo, sin ellos sería aburrido», explican. La jornada de apertura, marcada por el fango, deja la imagen de una tradición resiliente que lucha por su espacio en la Mallorca del siglo XXI.