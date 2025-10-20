Fin de semana soleado y feriado

Varios pueblos de Mallorca vivieron un fin de semana lleno de firas y celebraciones. Tras las ferias de Santanyí y Andratx el sábado, los protagonistas del domingo fueron Consell, Felanitx, Inca y Santa Eugènia.

La localidad de Consell se vio prácticamente desbordada este domingo por la gran afluencia de público, que acudió a la celebración conjunta de la Fira de Tardor y la Fira del Vi. La plaza del Ayuntamiento quedó prácticamente colapsada debido al gran número de asistentes.

El motivo de esta celebración conjunta fue conmemorar el centenario de la independencia de Consell respecto a Alaró. Los visitantes pudieron disfrutar de una amplia oferta de vinos de las bodegas participantes, entre ellas la más antigua de la isla, Bodegas Ribas, que expuso un camión de reparto del siglo pasado.

La localidad de Santa Eugènia celebró este fin de semana la Fira de la Segunda Oportunidad, con una gran participación vecinal. El consistorio entregó los premios del concurso RecilArt, donde todas las obras estaban elaboradas con materiales reciclados.

En Felanitx, el pebre bord fue el gran protagonista de una feria que pone en valor el pasado agrícola del municipio. La Fira del Pebre Bord ofreció a los visitantes una experiencia centrada en el producto local, con degustaciones y paradas especializadas en este condimento

Inca dio el pistoletazo de salida a sus ferias de otoño con la Fira de la Terra, centrada en productos locales y sostenibilidad. Una de las actividades más destacadas fue la demostración de los Cuerpos de Seguridad y Emergencias, que incluyó la instalación de un puesto de mando avanzado para simular el despliegue en caso de emergencia.

Además, tuvo un gran éxito la Yokai Fest, un evento dedicado a la cultura japonesa, el cosplay y el manga, que atrajo a numerosos jóvenes y familias.