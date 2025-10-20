Mercadona comercializa más de 3.300 toneladas de patata de campos de Mallorca e Ibiza
La cifra comercializada supone un 73% más que en la campaña anterior
A nivel estatal, la cadena ha comercializado 184.800 toneladas de patata nacional
Mercadona ha comercializado este año 184.800 toneladas de patata nacional, un 35 por ciento más que el año anterior, gracias a su apuesta por las dobles cosechas, es decir, las campañas de invierno y de verano. En el caso de Baleares, los planes de Mercadona han sido comercializar 3.300 toneladas procedentes de campos de Mallorca e Ibiza, un 73% más que en la campaña anterior.
En total, la cadena de supermercados ha podido ofrecer patata nacional durante ocho meses. “Ello ha sido posible gracias a la recuperación de cultivos de invierno en zonas más cálidas como Andalucía, Región de Murcia e Baleares, y a la buena climatología en los meses estivales, lo que ha hecho posible que la campaña de verano haya sido muy buena en cuanto a producción y calidad”, destaca Laura Merino, especialista de patatas en Mercadona, quien añade que “gracias a la buena calidad de la patata, la demanda ha aumentado considerablemente”.
En concreto, la cadena ha comprado 160.000 toneladas en la campaña de verano, que se inició el pasado mes de mayo y acaba de finalizar, a las que hay que sumar las 24.800 toneladas de la campaña de invierno, que se cultivaron entre los meses de agosto y diciembre de 2024 y que ha permitido a la compañía tener patata nacional en sus lineales durante los primeros meses de este año.
La compañía ha comercializado patatas cultivadas en campos de Madrid, Castilla-La Mancha (Albacete, Toledo), Castilla y León (Ávila, Valladolid, Segovia y Zamora), Galicia (Ourense), Euskadi (Araba/Álava), Canarias (Tenerife y Gran Canaria), Illes Balears (Mallorca e Ibiza), Región de Murcia (Cartagena), Comunidad Valenciana (Alicante) y Andalucía (Sevilla, Málaga, Almería). Todo ello gracias a la colaboración y a los acuerdos estables que mantiene con proveedores locales como Patatas Hijolusa, Patatas Meléndez, Patatas Gómez, Udapa, Cadimisa, Illacamp, Papacan, Mr. Chippy y Legufrut.
Importación
Finalizada ya la producción en prácticamente todas las regiones de España, Mercadona ya está ofreciendo patata de importación de origen Francia, país donde actualmente tiene lugar la campaña de patata nueva, con el objetivo de cubrir las necesidades de los clientes el resto del año. No obstante, sigue manteniendo algunas referencias de origen nacional, como es la patata especial freír de 2 kilos en tiendas de Península y Baleares o la patata de carne blanca en tiendas de Galicia y Asturias, ambas hasta principios de año.
A partir de enero y febrero de 2026, Mercadona volverá a disponer de patata nacional en los lineales de todas sus tiendas (periodo en el que tradicionalmente no se comercializaba patata nacional) gracias a la apuesta de la compañía por la verdete, la patata de la campaña de invierno.
