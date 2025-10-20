El Ib-Salut adjudica la construcción del nuevo centro de salud de Artà por 4,9 millones

El Servicio de Salud (Ib-Salut) ha adjudicado las obras del proyecto integra y estudio de seguridad del nuevo centro de salud y punto de atención continuada de Artà, Nuredduna, por 4.971.985 euros, a la empresa Proyecon Galicia.

Las obras de construcción se financiarán con una dotación de los fondos del Factor de Insularidad de Baleares, ha detallado la Conselleria de Salud en un comunicado.

El nuevo Centro de Salud Nuredduna tendrá una superficie de 2.024 metros cuadrados, de manera que triplicará la del edificio actual, y pasará de tener diez consultas a quince: habrá cinco de medicina de familia, cinco de enfermería, dos de pediatría, una de enfermería pediátrica y dos salas polivalentes.

El nuevo edificio tendrá una sola planta y estará situado en un solar cedido por el Ayuntamiento de Artà en la entrada del pueblo accediendo por la carretera de Manacor, junto al aparcamiento de Na Pati, lo que también facilitará el acceso de los vehículos. También se prevé construir un aparcamiento de 22 plazas para los usuarios y el personal y otro para las ambulancias.

Cuatro médicos de familia

El Centro de Salud Nuredduna pertenece a la Zona Básica de Salud de Artà, a la que también pertenece la Unidad Básica de Salud Colònia de Sant Pere. Atiende a una población de 7.788 personas y tiene una plantilla de cuatro médicos de familia, uno de urgencias, un pediatra, cuatro enfermeros, un técnico en cuidados auxiliares de enfermería, un fisioterapeuta, una matrona y cuatro administrativos.

A lo largo de 2024, sus profesionales sanitarios atendieron 33.704 consultas de medicina de familia, 30.224 de enfermería y 5.134 de pediatría. De este total de 69.062 consultas, 1.950 fueron visitas a domicilio.