El Govern quiere incrementar la plantilla de trabajadores del tren en un 50%

El Govern ha trasladado este lunes a la Mesa de Diálogo del Sector Social Ferroviario el "plan de refuerzo" para aumentar la plantilla de Serveis Ferroviaris de Mallorca (SFM), de manera progresiva hasta un 50 %, para "continuar con la ampliación de horarios y frecuencias del servicio actual de tren y metro y hacer frente a los proyectos de ampliación de infraestructuras de la red ferroviaria y a la incorporación de servicios nocturnos", explica el ejecutivo.

El conseller de Vivienda, Territorio y Movilidad, José Luis Mateo, y la consellera de Trabajo, Función Pública y Diálogo Social, Catalina Cabrer, han reunido este lunes a la Mesa, en la que participan miembros de ambos departamentos del Govern y de las organizaciones sindicales CCOO y UGT para debatir sobre las diversas medidas iniciadas para la mejora del servicio y plantear los planes para incrementar el personal de SFM.

El Govern prevé una "tramitación prioritaria" de las actuaciones para aprobar este refuerzo de la plantilla de SFM, formada actualmente por 170 personas, con el objetivo de afrontar el incremento de servicios de la empresa pública ferroviaria.

El conseller Mateo ha manifestado que la mejora y la ampliación del servicio de tren y metro "refleja el compromiso de este Govern en la mejora y el fomento del transporte público, clave para ofrecer una alternativa real al uso del coche privado, reducir la congestión en las carreteras y avanzar hacia una movilidad más sostenible". Para afrontar estas mejoras, "es indispensable llevar a cabo un refuerzo de personal e incrementar la plantilla de SFM", ha apuntado el titular de Vivienda, Territorio y Movilidad.

Este aumento, ha recordado, es necesario también para dar respuesta a la «carencia histórica de personal» de SFM, teniendo en cuenta que la plantilla "se redujo en un 13 % las dos legislaturas pasadas, entre 2015 y 2023". Mateo ha destacado que el refuerzo de personal es una de las líneas fundamentales de actuación en SFM, junto con las nuevas inversiones para el aumento de la seguridad en la circulación y del confort de los trenes, con mejoras en el mantenimiento, las instalaciones y la atención al usuario.

El Govern explica que "las acciones ya ejecutadas por parte de SFM para aumentar la plantilla son la publicación de la convocatoria correspondiente a 2024 de 15 plazas y la convocatoria de las ofertas públicas de empleo ordinarias de los años 2021, 2022 y 2023, de 12 plazas, publicada a finales de 2024 y de la que se realizaron los exámenes el pasado mes de abril". Las próximas acciones previstas son la incorporación de estos 12 trabajadores y publicar este año una nueva oferta pública de empleo correspondiente al año 2025, de 16 plazas.

Ha sido la segunda vez en un año que el Govern convoca a la Mesa de Diálogo del Sector Social Ferroviario de la isla de Mallorca, creada y constituida en mayo de 2023, justo al final de la pasada legislatura. Esta Mesa es un órgano de participación institucional para analizar, estudiar y proponer actuaciones en el ámbito social y laboral vinculado al sector ferroviario.

En la reunión, la consellera Cabrer y el conseller Mateo también han trasladado a los representantes de los dos sindicatos que forman parte de la Mesa de Diálogo del Sector Social Ferroviario, CCOO y UGT, la intención de crear un grupo de trabajo vinculado a este órgano e invitar próximamente a este nuevo grupo al resto de organizaciones sindicales que tienen representación en el Comité de Empresa de Serveis Ferroviaris de Mallorca (CSIF, USO y STEI).

El conseller Mateo afirmó que el Govern es "consciente" de la necesidad de mejorar el servicio mediante la ampliación de horarios y frecuencias. "Recogemos las reclamaciones de los ciudadanos y de los trabajadores, tenemos mucho margen de mejora también en la mejora de las infraestructuras", ha añadido. La intención es aumentar el personal de la empresa pública, "no solo de vía, también de administración y de todos los servicios que se prestan desde SFM". El conseller asegura que la reunión ha sido "muy productiva" porque "ha quedado claro que todos queremos lo mismo: mejorar el servicio y las condiciones de los trabajadores".

Por su parte, la conseller Cabrer ha añadido que también se ha puesto sobre la mesa el tema de la seguridad respecto a los accidentes laborales 'in itinerere' que se producen. "Tenemos que mejorar mucho la conectividad del transporte público", ha afirmado, para evitar este tipo de siniestros. "De esta forma cerramos el círculo de lo que son las medidas del pacto por la sostenibilidad, porque se trata de mejorar el servicio de transporte público pero también la calidad de vida de los trabajadores, que con el aumento de frecuencias podrán utilizar el servicio público para ir al trabajo".