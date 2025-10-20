Dos concejales del Ayuntamiento de Petra participan en el pleno telemático mientras conducían su vehículo

El Ayuntamiento de Petra ha tenido sesión plenaria este lunes. El aspecto más llamativo del pleno estriba en el hecho de que se celebrara de forma telemática y que dos regidores del equipo de gobierno de El Pi, Victor Manuel López y Rafel Font, estuvieran conduciendo mientras participaban en él. En ningún momento hicieron uso de la palabra. Se limitaron a levantar el brazo en el momento de la votación. Este comportamiento, el conducir mientras se celebraba la sesión, ha sido calificado por la oposición como una “falta de respeto a la ciudadanía y al propio pleno”.

Cuestiones plenarias

Ya entrando en cuestiones plenarias, el gobierno municipal de El Pi de Petra ha decidido corregir el exceso de gasto acumulado en 2024 con las partidas procedentes del incremento del IBI que en principio estaban previstas para nuevos costes de personal y el incremento de gastos energéticos. El desfase producido se cifra en 139.000 euros, lo cual supera con creces el margen concedido por la ley de Estabilidad Presupuestaria que solo contempla desvíos superiores al IPC para casos excepcionales no previsibles.

El Pi, con nueve regidores, dispone de una sobrada mayoría en Petra y no ha tenido problemas para sacar adelante su autocorrección, pero la medida ha sido puesta en evidencia por la oposición de Més. En palabras de su portavoz, Antònia Gual, ha quedado en evidencia el “desorden económico y la falta de planificación” en la gestión municipal. La oposición denuncia que siempre se había anunciado un holgado superávit y en cambio se ha invertido en “apartados no esenciales” como una máquina barredora, el proyecto de una “inconcreta” escoleta, las pistas de pádel, el “inseguro” aparcamiento de Es Puput o gastos jurídicos considerados innecesarios.

El regidor de Hacienda, Miquel Jaume, rehusó entrar en estos apartados concretos y confrontó el cuestionamiento de la oposición con las inversiones subvencionadas, especialmente en adoquinado de calles, que se han realizado en los últimos meses. En términos más evasivos y de satisfacción ornamental respondió el alcalde, Salvador Femenias.