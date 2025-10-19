Manacor sopesa abrir por las tardes ses Verdures como contrapeso a las grandes superficies

Hace décadas que la plaza de abastos de Manacor (más conocida como de ses Verdures) tiene problemas. En plural. El incremento de oferta de grandes superficies alimentarias y la falta de aparcamientos y horarios de apertura, lastran una plaza basada en el producto tradicional de temporada y con ello su futuro.

Es por eso que el Ayuntamiento ha abierto la posibilidad de que también pueda abrir por las tardes. La regidora responsable de la plaza, Paula Asegurado, explica que «es un problema de mercado; para potenciar el producto local, si no nos adaptamos a los nuevos horarios de los ciudadanos de hacer las compras también por la tarde… va a ser un inconveniente».

Y es que el aspecto, tanto de clientes como de trastes llenos, de la plaza de ses Verdures, dista mucho del que ofrecía el mercado de abastos manacorí hasta los años noventa, cuando cerró para acometer una reforma integral de edificios, que nunca ha gustado a los ciudadanos. Una modernización que vino acompañado por el auge continuado de los supermercados.

Actualmente ses Verdures dispone de 13 trastes activos semanalmente. Aunque eso tenga truco. Ya que casi la mitad solamente se ocupan los sábados, así que durante la semana laboral son siete y en horarios exclusivamente de mañana. «Hemos estado estudiando y buscando soluciones», dice el alcalde de Manacor, Miquel Oliver, quien esgrime ciertas mejoras durante los últimos seis años a nivel funcional.

«Antes los aparcamientos que rodean la plaza estaban hipotecados con vehículos que no se movían durante toda la semana. Por eso creamos la zona magenta», una nueva fórmula mediante la cual ciertas plazas de estacionamiento del centro de Manacor se ofrecen a precios baratos, a cambio de limitar a una hora el tiempo de estancia.

«Además se puede llegar a la plaza en coche por un vial libre de la ZPR (zona de prioridad para residentes), sin preocuparse de la cámara de vigilancia», añade Asegurado, que recuerda que «en los últimos seis años la plaza ha crecido con un nuevo espacio de comida casera, un horno, un joven payés con producción propia durante toda la semana y la prórroga del contrato de la pescadería municipal hasta 2028».

Unos argumentos que no convencen a la oposición manacorina, que compara la situación local con la que tienen plazas de abastos similares como las de Felanitx (con diez trastes ocupados toda la semana) o Inca (con 12). Cuestiones que Asegurado también discute: «En Inca acude más gente porque el mercado está encima de una gran superficie y con parking gratuito, además de tener un bar de renombre».

Según Oliver no se trata tampoco de una cuestión de precios de los trastes, sino todo lo contrario. Actualmente, dependiendo si es simple o doble y de sus dimensiones, si un agricultor quiere ser placer en Manacor debe pagar entre 50 y 138 euros mensuales, con luz y agua. «Imagínese el ahorro respecto a un local comercial del centro. Eso hace que muchos no abran en los horarios establecidos y solo los utilicen como almacén barato».

Una situación que ha llegado hasta los servicios jurídicos del Consistorio, que han logrado, de momento, rescindir el contrato de dos de esos espacios, «porque están perjudicando a otros comerciantes que actualmente están en lista de espera», añade Oliver, que sin embargo vuelve a aludir a las grandes superficies y sus horarios como punto a corregir: «El comercio local se aguanta con pinzas, sin no ponemos otra mirada y cierra la plaza…». Y pone en duda que el éxito de clientes de mercados de Palma: «que se basan en la gastronomía, en ser restaurantes de primera línea encubiertos, y con productos que de locales muchas veces no tienen nada».

Asegurado concluye señalando el trabajo hecho en la dinamización puntual de la plaza a través de talleres o catas, sin descartar nuevas inversiones «que podrían tener que pasar por una intervención urbanística».