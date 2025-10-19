El "aquelarre catalanista" hechiza Esporles: "Para que las fiestas populares en Mallorca lo sean de verdad, deben ser en nuestra lengua"

“Vamos a finiquitar este aquelarre catalanista.” Dos años después de aquella amenaza de Vox, el partido de extrema derecha aún no ha logrado acabar ni con los Acampallengua ni con los conciertos de Treu la Llengua, organizados por Joves de Mallorca per la Llengua. Esta noche, Esporles vivió una mágica verbena 100 % en catalán, donde música y reivindicación se dieron la mano para defender la lengua propia de Mallorca, en un momento en que su uso retrocede a pasos agigantados.

El mote que acuñó el entonces candidato de Vox al Consell de Mallorca, Pedro Bestard, por la celebración del Acampallengua 2023 en Sa Pobla, ha sido asumido con ironía por Joves per la Llengua, que han promocionado el concierto de Treu la Llengua como “L’aquelarre catalanista”.

Las más de 500 entradas a precios populares —6 euros con una consumición— se agotaron. “Debemos cobrar algo porque estamos autogestionados y tenemos que pagarlo todo, pero los precios son baratos para garantizar el ocio a los jóvenes”, explica el coordinador de Joves de Mallorca per la Llengua, Josep Buades, quien asegura que esta noche “la gente participa en una reivindicación colectiva del catalán”.

La noche arrancó con un gran baile popular a cargo de Esclafits i Castanyetes, abierto a todo el público, a partir de las 21:00 h junto al campo municipal de Son Quint. Justo después, el escenario se fue llenando de artistas y DJ, como PD Xuxineta.

“Queríamos demostrar un formato de verbena de pueblo normal, con ballada, grupos y DJ, pero todo en catalán, para demostrar tanto a los ayuntamientos que no han firmado como a los que sí, que es posible una fiesta íntegramente en nuestra lengua”, explica Maria Maians, de Joves per la Llengua.

La joven se refiere al acuerdo firmado por una treintena de municipios mallorquines, que establece que, como mínimo, el 50 % de la programación festiva municipal debe ser en catalán. A excepción del PP y Vox, la mayoría de partidos firmaron a favor.

Denuncia a Fades

A medianoche, hora de fantasmas y espíritus, llegaron Fades para embrujar al aquelarre esporlerino con su música, bailes y atrezzo.

Esporles, el escenario elegido este año para el concierto de Treu la Llengua, no podía ser más simbólico para el grupo. Fades, formado por Ferran Pi, Vicenç Calafell y Àngel Exojo, fue acusado hace dos años de un presunto delito de odio por la concejala de Vox en el Ayuntamiento de Esporles, Andrea Busquets, por proclamar en el escenario: “Fora feixistes, fora homòfobs i fora catalanofòbia” en medio del concierto de la Vilanova, uno de los más esperados y populares del pueblo. Fue precisamente ese año 2023 cuando Fades debutaba en los escenarios.

El grupo Fades actuó en Esporles. / Pere Morell

“Era uno de nuestros primeros conciertos y no fue nada cómodo, pero sus acusaciones tuvieron el efecto contrario, porque nos hicieron más conocidos”, explica Vicenç Calafell, quien considera que volver a tocar en Esporles “es justicia divina y poética”.

Calafell también habla sobre el valor de eventos como Treu la Llengua, que “no dejan de crecer”, y asegura que los proyectos musicales que realmente perduran son aquellos con un compromiso social, ya que “son los que generan un impacto real”.

Respecto a la gran afluencia de público joven al concierto, Ferran Pi comenta: “Ver que la juventud nos apoya es bonito, nos da coraje”. Por su parte, Calafell añade: “Veo generaciones que dan miedo, muy cerca del fascismo, y saber que hay gente que sigue y seguirá con nuestra cultura nos tranquiliza”.

Manifiesto

Tras el concierto de Fades, Joves per la Llengua leyó un manifiesto en el que reivindicaron que “Para que las fiestas populares en Mallorca lo sean de verdad, deben ser en nuestra lengua”.

“Los jóvenes de Mallorca tienen derecho a disfrutar del ocio en catalán, y si los poderes públicos no lo garantizan, lo haremos nosotros”, explicaron.

“No pararemos hasta que valga la pena el esfuerzo que hemos hecho nosotros y el de quienes nos precedieron, para vivir una Mallorca plenamente en catalán”, sentenciaron.

La actuación de Adala & Siva y los DJ PDesquiciades y Lluca pusieron el punto final a la verbena con una sesión que se extendió hasta bien entrada la madrugada. Fue una noche que lo tuvo todo, pero, sobre todo, lo tuvo en catalán.