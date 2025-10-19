Costumari Popular
«Anit són les verges, tots hi hem d’anar...»
Santa Úrsula (21)
I les Onze mil Verges. Era princesa de Bretanya i les onze mil verges que l’acompanyaven varen morir degollades a mans dels huns quan anaven a reunir-se amb les tropes del noble Conan per casar-s’hi. Les fadrines velles la invocaven perquè els guardàs la puresa i les mantengués allunyades de seductors i saltamarges. L’any 1106 en varen trobar les relíquies quan, segons una altra llegenda, tornaven d’un pelegrinatge a Roma; encara que segurament només eren onze. A la vetlla, els joves solien sortir a cantar, menjar bunyols i beure vi dolç; solien deixar un brot de murtra penjat a la baula de la porta de l’estimada (la murtra, en les cultures tradicionals, era símbol d’amor encès). A Búger i Pina hi havia la tradició d’anar a cercar cossiols de les cases i dur-los enmig de la plaça; també a segons quins pobles es posaven canyes verdes i flors als portals de les cases on hi havia jovençanes. A Son Servera i Artà les fadrines anaven a captar el «penjoi», un manat de fruits secs: «Tots són persones externes/ de Son Servera i d’Artà/ es penjoi mos heu de dar,/ anit, perquè són les Verges».
Per què ha arribat fins avui?
La «Verge Maria» és símbol de puresa, castedat, obediència i submissió. I la virginitat, fins fa ben poc, en la nostra cultura era un valor («Arribar verge al matrimoni!»); i en l’ètnia gitana encara es fa la prova del «mocador» per assegurar-se que les dones arriben donzelles la nit del matrimoni –tots recordam la «deshonra» que suposava «fer Pasqua abans del Ram»-. També el component lúdic, festiu i gastronòmic ha ajudat (bunyols i vi novell), a fer perdurar la tradició. Això dels «Clavelitos» és una incorporació molt tardana –dècada dels setanta del s. XX- en el procés de castellanització de la Dictadura; tenim lletres i cançons mallorquines ben adients per aquesta vetlada: «Sa lluna encara no és posta / si alç el cap la veuré: / jo cant enmig del carrer / bon amor davant ca vostra.»
La lluna d’octubre
Es creu que la lluna d’octubre és la més brillant de tot l’any, per l’estil de la de gener, i que té el domini damunt les set llunes següents, és a dir, que durant les set que segueixen hi haurà les mateixes característiques climàtiques que hi hagi en el seu curs. Si la lluna surt rodejada de niguls blanquinosos i prims, la sembra serà profitosa i les collites ben bones; si està entelada, és senyal de raons i bregues entre els homes; si surt lleganyosa i molt mesclada, s’interpreta com que les collites seran dolents, es morirà el bestiar i serà un any de fam i pesta. La gent solia jurar per la lluna d’octubre –o la de gener-. Si no es complia el jurament, la lluna castigava la persona que l’havia posada en fals testimoni i se l’enduia i l’exposava a la vergonya de tothom. Per això molta gent creia veure en el relleu de la lluna la figura d’un home amb l’objecte o circumstància motiu del seu perjuri. Es creia que mirar la lluna feia tornar leprós –excepte durant el mes d’octubre-; i molts de pastors sempre duien una gorra quan sortien al vespre ja que la lluna els podia entrar dins el cap i tornar llunàtics. Al llarg d’aquest mes, les bruixes tenen molta més força i presència.
Remeis casolans (I)
Per a la diarrea: substància d’arròs, dos vermells d’ou amb suc de llimona i sucre, i el brou d’un colom: beure’n al matí i al vespre. Fes bullir garroves i figues seques; se’n pren el suc en anar a dormir. Aigua de fulles de nispro i camamil·la. Per al constipat: bullir tanys de romaní i pells de pi, deixar-ho bullir una bona estona: es beu aquesta aigua en anar a dormir. Pelletes de pi tendre, que tenguin reïna, un tany de romaní, un tany d’estepa blanca, i una miqueta de segó de blat, es bull i se’n beu al vespre una tassa ben calenta, i al matí una altra de tèbia. Suc de taronja, afegir-hi aigua calenta i sucre: es beu abans d’anar a dormir. Un vermell d’ou escaldat amb aigua de romaní: es beu ben calent. Bullir garrovins i sàlvia fins que l’aigua es torni verda, i beure’n una tassa en dejú. Suc de llimona i sucre, es beu abans d’anar a dormir i en aixecar-se. Mossegar la pell d’una branqueta tendra de pi i menjar-se-la. Cinc trossos de garrova, tres figues seques i un tany de romaní, bullir-ho una estona i beure’n una tassa en anar a dormir. Flor de malva i flors de rosella, bullir-ho tot i beure’n una tassa calenta abans d’anar a dormir. Bullir fulles de menta i herballuïsa, afegir-hi sucre, i beure’n una tassa abans d’anar a dormir.
Sabíeu que...?
Avui és el Dia del Càncer de Mama; també el Dia de les Escriptores. Dilluns (20) és el Dia Mundial de l’Osteoporosi; i el Dia Internacional dels Controladors Aeris. Dimarts (21) és el Dia Mundial de l’Estalvi Energètic. Dimecres (22) és el Dia Mundial de la Tartamudesa. Divendres (24) és el Dia Internacional d’Acció pel Clima; i el Dia de la Biblioteca.
Avui és la Fira de Consell. També la Fira del Pebre Bord a Felanitx.
Ja madura la fruita de tardor, com els gínjols, els caquis, els codonys, les serves, les nesples, i les magranes; diuen que menjar-ne el dia de les Verges (21) du bona sort.
És bon temps per sembrar ravenets, espinacs, bledes, cols tardanes, lletugues, xítxeros de bullir, i també es poden trasplantar carxoferes negres. També és bon temps per fer el planter de ceba blanca mallorquina i de sembrar la llavor de pastanaga morada. Ara toca fer els esqueixos de plantes aromàtiques, com la camamil·la, la sàlvia, el romaní, el donzell, etc.
«Ningú no té veritables amics ni veritables enemics; qualsevol persona, en qualsevol moment de la vida, pot ser el teu amic o el teu enemic: tot depèn de com et comportis amb ell» (Lliçó de l’experiència).
