El túnel de Sóller se somete a examen para mejorar su seguridad
El cierre nocturno se mantendrá hasta el viernes 14 de noviembre afectando al tráfico de lunes a jueves, entre las 22 y las 6
Desde el pasado lunes, 6 de octubre, el túnel de Sóller permanece cerrado al tráfico por las noches para acometer una serie de trabajos de mejora en sus sistemas de seguridad y mantenimiento. El Consell de Mallorca, responsable de la infraestructura, ha informado que el cierre nocturno se mantendrá hasta el viernes 14 de noviembre afectando al tráfico de lunes a jueves, entre las 23 y las 6.
Durante este periodo, los conductores deben utilizar la carretera del Coll de Sóller como vía alternativa, mientras que únicamente pueden atravesar el túnel los vehículos de emergencias y los autobuses del servicio público TIB, que deberán comunicar previamente su paso a la sala de control.
Las obras cuentan con una inversión de unos 600.000 euros y tienen como objetivo reforzar la seguridad de la instalación. Los trabajos incluyen la mejora del sistema de comunicación, la renovación de las cámaras de vigilancia y la modernización del sistema de detección de incidentes. Además, se instalan más de tres kilómetros de fibra óptica y nuevo cableado.
Mantenimiento
El Consell aprovecha también este cierre para realizar las labores de mantenimiento ordinario, como la limpieza de los sistemas de drenaje, la revisión de los equipos contra incendios y la comprobación del sistema de ventilación. El túnel de Sóller llega a registrar puntas de más de 18.000 vehículos al día durante la temporada de verano.
Suscríbete para seguir leyendo
- Ordenan la retirada de cuatro autocaravanas usadas en Mallorca como viviendas en suelo rústico
- Cierran en Valldemossa un tramo del camí de la Coma des Cairats, una de las excursiones más populares de la Serra de Tramuntana
- Mallorca contará con 210 nuevas cámaras de tráfico: algunas podrán multar por exceso de velocidad o ruido
- Vecinos de Cas Català denuncian que la zona prevista para 60 pisos de precio limitado se inunda con media hora de lluvia
- Sale a la venta la casa que perteneció a Guillem Cifre de Colonya en Pollença
- El empresario griego que casi se arruinó y ahora quiere cambiar la cara de Illetes: “Creo en la fuerza del barrio”
- Los pescadores de Cala Rajada capturan una llampuga de 16 kilos
- Este es el ranking de los pueblos de Mallorca donde es más difícil aparcar