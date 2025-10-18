El túnel de Sóller se somete a examen para mejorar su seguridad

Desde el pasado lunes, 6 de octubre, el túnel de Sóller permanece cerrado al tráfico por las noches para acometer una serie de trabajos de mejora en sus sistemas de seguridad y mantenimiento. El Consell de Mallorca, responsable de la infraestructura, ha informado que el cierre nocturno se mantendrá hasta el viernes 14 de noviembre afectando al tráfico de lunes a jueves, entre las 23 y las 6.

Durante este periodo, los conductores deben utilizar la carretera del Coll de Sóller como vía alternativa, mientras que únicamente pueden atravesar el túnel los vehículos de emergencias y los autobuses del servicio público TIB, que deberán comunicar previamente su paso a la sala de control.

Las obras cuentan con una inversión de unos 600.000 euros y tienen como objetivo reforzar la seguridad de la instalación. Los trabajos incluyen la mejora del sistema de comunicación, la renovación de las cámaras de vigilancia y la modernización del sistema de detección de incidentes. Además, se instalan más de tres kilómetros de fibra óptica y nuevo cableado.

Mantenimiento

El Consell aprovecha también este cierre para realizar las labores de mantenimiento ordinario, como la limpieza de los sistemas de drenaje, la revisión de los equipos contra incendios y la comprobación del sistema de ventilación. El túnel de Sóller llega a registrar puntas de más de 18.000 vehículos al día durante la temporada de verano.