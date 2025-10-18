SFM aumenta de tres a ocho los minutos máximos de retraso que garantiza a los usuarios del tren

La nueva Carta Marco que la empresa pública Serveis Ferroviaris de Mallorca (SFM) ha aprobado este año para describir los compromisos de calidad del servicio que adquiere ante los usuarios del sistema ferroviario, garantiza la “puntualidad” de los servicios “con un retraso máximo de ocho minutos en todos sus trayectos”, cuando en la anterior Carta Marco que se elaboró hace ahora diez años, en 2015, el compromiso apuntaba a únicamente a un margen de tres minutos de retraso.

A lo largo de estos diez años entre la primera carta, realizada en los últimos meses del mandato de José Ramón Bauzá al frente del Govern, y también con José Ramón Orta en la gerencia de SFM, como en la actualidad, y la actualización de la carta de servicios aprobada por el actual equipo de la Conselleria, la empresa ferroviaria ha pasado de considerar como óptimo un retraso de tres minutos a asumir como razonable la impuntualidad de ocho minutos. Hay una diferencia de cinco minutos de retraso que los usuarios habituales del tren siguen sufriendo diariamente, con desajustes horarios que en muchos casos superan los ocho minutos tomados como referencia por la empresa ferroviaria.

Esta cuestión fue denunciada por el grupo parlamentario de Més en la sesión del pasado martes, cuando el diputado Ferran Rosa reprochó al conseller de Vivienda, Territorio y Movilidad, José Luis Mateo, los numerosos retrasos en el servicio. “Ustedes tienen un problema de mantenimiento en las vías que limita la velocidad”, criticó Rosa, y añadió que “cuando salen los trenes de Palma, Inca, Manacor o sa Pobla ustedes ya saben que llegarán tarde”. Ante esta situación, el diputado ecosoberanista denunció que SFM no mejora el mantenimiento, no informa a los usuarios ni adapta los horarios para que sean reales. Además, aseguró que allí donde hay buses lanzadera como en Alaró-Consell no existe coordinación con el tren. “Si el tren llega diez minutos tarde, el bus ya se ha ido”. “Ustedes han institucionalizado los retrasos, la carta de calidad del servicio decía que como máximo los retrasos tenían que ser de tres minutos y ahora dicen que ocho minutos es un retraso óptimo, y que no harán nada para rebajar estos minutos”, añadió Ferran Rosa, que recordó que cinco minutos “es tiempo suficiente para perder el bus lanzadera o no llegar a tiempo al trabajo”.

La asociación de usuarios del tren denuncia de nuevo que esta semana ha sido “vergonzosa” en cuanto a la puntualidad del servicio ferroviario, que “va a peor cada día”. En este sentido, fuentes del colectivo apuntan que “comparten” las críticas lanzadas en sede parlamentaria por Més. “SFM sabe perfectamente qué hay que hacer para ser puntuales al minuto, pero no invierten en mantenimiento ni personal”, lamentan. El canal de wathsapp que comparten los usuarios del tren volvía a echar humo este mismo viernes: “De buena mañana, todos los servicios iban con retraso”, señalaba un viajero”. “Yo he esperado el tren de Inca que debe llegar a Marratxí a las 7,38 y ha tardado nueve minutos, así no hay manera”, apuntaba otro usuario.

Por contra, la empresa ferroviaria SFM asegura que está inmersa en un proceso de mejora continua de su servicio y que ha adaptado la Carta Marco, diez años después de su última actualización (2015), con “un servicio más amplio y un número de usuarios que se ha triplicado”. “Es una medida temporal para ajustarse a la realidad del servicio, en concreto en los trayectos más largos, de una hora aproximadamente, para que el retraso máximo admisible sea de 8 minutos”, añade. SFM asegura que estos retrasos solo se producen en los trayectos más largos (Manacor y sa Pobla) y que son inexistentes en los viajes a Inca y en el metro de Palma.

Además, recuerda que desde 2015 no se había actualizado la Carta Marco “pese a retrasos reales mayores a los ocho minutos de referencia y a pesar de las revisiones que se establecen cada dos años”. SFM añade que “se trata de establecer objetivos reales que se cumplan, a diferencia de lo ocurrido durante todos estos años en que se ha incumplido de forma sistemática el retraso máximo de tres minutos”, en referencia a la gestión del pacto de progreso entre 2015 y 2023. Por último, insta a “tener en cuenta” que dese 2015 se ha producido un aumento de frecuencias y se ha triplicado el número de usuarios del tren y del metro (de 3,3 millones en 2015 a 11 millones en 2024), algo que “influye en el tiempo de carga y descarga en las estaciones”, ya que “hay trenes que solo en Inca tardan entre 2 y 3 minutos en la carga y descarga de viajeros”.