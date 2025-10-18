El servicio adecuado es una excepción

Las escasas ocasiones en que todo está sincronizado y funciona bien, con puntualidad y sin incidencias, te sientes extraño y agraciado, señalado por los dioses de la profesionalidad y el servicio público eficaz. Esta es la impresión que ha quedado instalada entre los usuarios del tren en Mallorca. Subirse a un vagón es, en la inmensa mayoría de los casos, abandonarte a la incidencia, se llame catenaria averiada, retraso acumulado o incivismo en movimiento y por supuesto, la obligada transformación de sardina en lata.

Serveis Ferroviaris se autoconcede solvencia para el servicio deficiente. No esperen puntualidad ni pulcritud, por tanto. Cinco minutos de retraso acumulado para alcanzar los ocho reconocidos pero irreales por defecto, no son nada en el caos de una infraestructura ferroviaria que no tiene en los cuadrantes horarios su peor retraso. Sin medios suficientes no hay reloj que valga.

El verdadero descarrilamiento, el más desesperante para el pasajero, llega cuando SFM hace un diagnóstico certero, y además lo hace con un gerente repetidor que no puede alegar inexperiencia, José Ramón Orta, y se niega a llegar a la estación de destino con remedios concretos y solventes. Los pasajeros se han triplicado en la última década, este es el gran pretexto esgrimido para devaluar el contenido de la carta marco que describe el compromiso de calidad -es un decir- del servicio. Qué esperaba la conselleria de Movilidad en una isla en la que la demografía va a mayor velocidad que el tren y tiene carreteras y calles saturadas. El billete gratuito se ha convertido en un cebo para poner a prueba el sistema nervioso del usuario desinformado de las incidencias que padece.

Vista la nueva redacción a la baja de la carta marco de SFM, queda la impresión de que la empresa pública se desprende de algunos de los que deberían ser sus objetivos esenciales: ganar pasajeros y ofrecer calidad. En cambio, no muestra entusiasmo ante la buena acogida que tiene a pesar de los lastres que lleva enganchados. Así, la carta es un elemento de protección antes que un compromiso con el viajero.