Santanyí vibra en una Fira con récord de visitantes

La Fira, una de las más antiguas de Mallorca, ha comenzado en la plaza de la Porta Murada con la recepción de las autoridades y la actuación de la banda de música

Redacción Part Forana

Santanyí

Bajo un tenue sol de otoño, Santanyí ha vivido una vibrante Fira que ha batido récords de visitantes. La jornada ha comenzado en la plaza de la Porta Murada con la recepción de las autoridades y la actuación de la banda de música.

Sa Fira es una de las más antiguas de Mallorca y ofrece una gran variedad de actividades para todos los públicos: desde la Mostra Gastronòmica, hasta exposiciones de animales y vehículos clásicos.

