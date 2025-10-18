Santanyí vibra en una Fira con récord de visitantes
La Fira, una de las más antiguas de Mallorca, ha comenzado en la plaza de la Porta Murada con la recepción de las autoridades y la actuación de la banda de música
Santanyí
Bajo un tenue sol de otoño, Santanyí ha vivido una vibrante Fira que ha batido récords de visitantes. La jornada ha comenzado en la plaza de la Porta Murada con la recepción de las autoridades y la actuación de la banda de música.
Sa Fira es una de las más antiguas de Mallorca y ofrece una gran variedad de actividades para todos los públicos: desde la Mostra Gastronòmica, hasta exposiciones de animales y vehículos clásicos.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- Ordenan la retirada de cuatro autocaravanas usadas en Mallorca como viviendas en suelo rústico
- Cierran en Valldemossa un tramo del camí de la Coma des Cairats, una de las excursiones más populares de la Serra de Tramuntana
- Mallorca contará con 210 nuevas cámaras de tráfico: algunas podrán multar por exceso de velocidad o ruido
- Vecinos de Cas Català denuncian que la zona prevista para 60 pisos de precio limitado se inunda con media hora de lluvia
- Sale a la venta la casa que perteneció a Guillem Cifre de Colonya en Pollença
- El empresario griego que casi se arruinó y ahora quiere cambiar la cara de Illetes: “Creo en la fuerza del barrio”
- Los pescadores de Cala Rajada capturan una llampuga de 16 kilos
- Este es el ranking de los pueblos de Mallorca donde es más difícil aparcar