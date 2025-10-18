El Port d'Andratx acoge la segunda edición de la Fira Marinera con gran afluencia de público

Este mediodía se ha inaugurado la segunda edición de la Fira Marinera del Port d'Andratx, una cita que reúne a profesionales del sector náutico, artesanos y vecinos en torno a la cultura del mar. Desde primeras horas, el recorrido de la feria ha recibido a cientos de visitantes que disfrutan de las actividades, exposiciones y propuestas gastronómicas preparadas para este fin de semana.

La fira reúne una treintena de stands dedicados a la náutica, la exposición y venta de embarcaciones de segunda mano, además de un mercado artesanal con productos típicos y artículos vinculados al mar. Desde primeras horas de la jornada, cientos de vecinos y visitantes han recorrido los diferentes espacios del evento, disfrutando de un ambiente festivo que combina tradición y modernidad.

La programación incluye propuestas pensadas para todas las edades. Entre las actividades más destacadas se encuentran los bautizos de vela, con turnos de 30 minutos y un máximo de 12 participantes por salida, que se realizan desde la explanada del Club de Vela, bajo la coordinación del equipo del Club presidido por Ginés Martínez. Asimismo, el propio Club acoge la inauguración de la exposición "Bitàcola Visual del Port d'Andratx", un recorrido artístico por la historia y el paisaje del puerto.

La música también tiene un papel protagonista en esta edición, con la Batucada El Puntazo y los Dragomonis, que animará la Avenida Mateo Bosch a partir de las 17.30 h, seguida de la presentación de la Gala Benéfica contra el Cáncer, que contará con la participación del presentador Joaquín Prat.

La jornada culminará con un variado programa musical en la misma avenida, con las actuaciones de DJ Ross, Antonio Carmona (20 h), Jimy Fantasy y Ramonells. Además, varios establecimientos del puerto se han sumado a la celebración ofreciendo menús especiales elaborados para la ocasión, inspirados en la tradición marinera y los productos locales.