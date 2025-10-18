Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Lloseta mejorará la gestión de los censos de animales

El Ayuntamiento y el colegio oficial de Veterinarios firman un convenio para implementar nuevas herramientas avanzadas que permitirán, entre otras funciones, un mayor control de las colonias felinas

El presidente del COVIB, Ramon Garcia, y la alcaldesa de Lloseta, Francisca Campins, tras la firma del convenio.

El presidente del COVIB, Ramon Garcia, y la alcaldesa de Lloseta, Francisca Campins, tras la firma del convenio. / Ajuntament

Redacción Part Forana

Lloseta

El Colegio Oficial de Veterinarios de las Islas Baleares (COVIB) y el Ayuntamiento de Lloseta firmaron ayer un convenio de colaboración para implementar las nuevas funcionalidades del Registro de Identificación de Animales de Compañía de las Islas Baleares (RIACIB). El acuerdo ha sido formalizado por el presidente del COVIB, Ramon Garcia, y la alcaldesa de Lloseta, Francisca Campins.

Este convenio permite a los ayuntamientos, entre otros, "utilizar herramientas avanzadas de gestión como la consulta de censos en tiempo real, la asignación de licencias, el seguimiento de animales abandonados o sin propietario registrado y, especialmente, la activación de un módulo específico para las colonias felinas". Este módulo facilita dar de alta las colonias, identificar y registrar los gatos, gestionar esterilizaciones y vacunaciones o conocer en todo momento quién es el responsable veterinario y el cuidador asignado.

Con este ya son ocho los ayuntamientos de Balears que se han adherido al modelo de cooperación impulsado por el COVIB, destinado a mejorar la gestión del censo municipal de mascotas y el seguimiento de las colonias felinas, mediante herramientas digitales eficientes que facilitan un control más transparente y coordinado del bienestar animal.

