Joe Holles, de SONMO Valldemossa, tras ser el primer comercio en recibir el Distintiu Serra de Tramuntana: “Es un paso clave para conectar turismo y territorio”

SONMO Valldemossa se ha convertido en el primer establecimiento en recibir el Distintiu Serra de Tramuntana Patrimoni Mundial, una acreditación impulsada por el Consell de Mallorca que reconoce a los comercios que contribuyen activamente a la conservación de los valores culturales, agrícolas y paisajísticos que llevaron a la Unesco, en 2011, a declarar la Serra de Tramuntana como Patrimonio Mundial. El cofundador de SONMO, Joe Holles, ha calificado la entrega del distintivo como “un hito muy importante”. “Estamos a punto de ver la culminación de un proceso muy largo del desarrollo de este distintivo que nace de la idea de impulsar, diferenciar y poner en valor los productos de la Serra de Tramuntana”, ha detallado Holles.

Autoridades y responsables del comercio, este viernes en Valldemossa. / Consell

Producir en la Serra “cuesta mucho más dinero, tiempo y recursos” y, hasta ahora, las herramientas existentes como las etiquetas o las denominaciones de origen “no servían para diferenciarnos”. En este sentido, Holles puso como ejemplo el caso del aceite de oliva, donde la DO Oli de Mallorca no distingue entre el aceite de montaña y el del Pla, pese a que “la imagen del aceite mallorquín está basada en la cultura milenaria de la montaña”.

Holles ha desgranado que este reconocimiento entra ahora en su segunda fase, orientada no solo a identificar productos, sino también a destacar los comercios que los promueven. “Primero el distintivo reconocía los productos de la Tramuntana. Ahora pasamos a la segunda fase, que es reconocer aquellos comercios que ayudan a que ese producto se venda, generando mercado y conectando con el consumidor”, ha señalado.

El cofundador de SONMO considera que esta evolución permitirá alinear sectores como el turismo y la agricultura, fomentando un modelo donde los visitantes contribuyan directamente a la economía y conservación del territorio. "Este distintivo por sí solo no va a cambiar nada pero es un paso muy bueno para alinear sectores y encontrar la manera de que los visitantes y el sector turístico contribuyan a mantener este entorno". En Valldemossa llegan más de un millón y medio de personas al año. “Si cada persona que llega a Valldemossa supiera que es un territorio agrícola y gastronómico, sería otra película. En lugar de hablar de un turismo que consume territorio, hablaríamos de un turismo que contribuye”, ha reflexionado.

SONMO recibe el distintivo. / CIM

Requisitos

El establecimiento SONMO Valldemossa, situado en el centro del pueblo, cumple sobradamente los requisitos del distintivo: todos sus productos provienen de la finca ecológica de Son Moragues, que ya cuenta con esta etiqueta. En sus estanterías se pueden encontrar aceite de oliva virgen, aceitunas, mermeladas, embutidos, jabones naturales y piezas de artesanía elaboradas con lana de oveja. “Es un orgullo haber sido el primer comercio en recibir este distintivo”, ha confesado Holles, convencido de que esta iniciativa servirá para atraer a más personas hacia los productos locales y hacia una forma de consumo más consciente y sostenible.

El distintivo ha sido entregado por el conseller de Presidencia del Consell de Mallorca, Toni Fuster, quien ha destacado que el objetivo de esta iniciativa es incentivar el consumo de productos locales y apoyar a los campesinos, verdaderos guardianes del paisaje cultural de la Tramuntana.