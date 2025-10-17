SONMO Valldemossa, primer comercio que recibe el Distintiu Serra de Tramuntana

El conseller de Presidencia del Consell de Mallorca, Toni Fuster, ha entregado el primer Distintiu Serra de Tramuntana Patrimoni Mundial a un pequeño comercio, SONMO Valldemossa, que de esta forma es la primera tienda en obtener esta distinción que reconoce su contribución en la conservación de los valores que hicieron posible que la Unesco declarase la Serra de Tramuntana como patrimonio mundial, en la categoría de paisaje cultural, en 2011.

Este distintivo es una iniciativa del Consell de Mallorca para "incentivar el consumo de productos de la Serra de Tramuntana y apoyar a los campesinos, que son quienes con su labor diaria conservan el paisaje".

Esta distinción se ha entregado hasta ahora a 16 empresas agroalimentarias, siete entidades de servicios y empresas de productos no alimenticios y a dos lugares emblemáticos, Jardins d'Alfàbia y Can Det. Con el reconocimiento a SONMO Valldemossa "se abre un nuevo camino para los pequeños comercios que promocionan el producto local de la Serra de Tramuntana", indica la institución insular.

Este establecimiento se encuentra en el centro de Valldemossa y "cumple con el requisito principal para obtener el Distintiu, que es dedicar, al menos, un expositor a productos agroalimentarios que cuenten con esta etiqueta". En el caso de SONMO todos lo son, ya que aquí se venden los productos de la finca ecológica de Son Moragues y que previamente han sido distinguidos: aceite de oliva virgen, aceitunas verdes, mermeladas, carne, embutidos, jabones naturales y piezas de artesanía de lana de oveja.

El conseller Toni Fuster ha entregado la placa al cofundador de SONMO, Joe Holles, y a la representante de la tienda de Valldemossa, María Melero, en un acto en el que le han acompañado el director insular de Serra de Tramuntana, Antoni Solivellas, el gerente del Consorcio, Lluís Vallcaneras, y el alcalde Nadal Torres.

SONMO Valldemossa forma parte del grupo Son Moragues, que obtuvo el Distintiu en 2023.