Todo lo que puedes hacer en la Fira Marinera del Puerto de Andratx

El Port d’Andratx se prepara para vivir este fin de semana una de sus citas más esperadas: la II Fira Marinera, que se celebrará este 18 y 19 de octubre, organizada por el Ajuntament d’Andratx con la colaboración del Club de Vela Port d’Andratx (CVPA). El evento, que en su segunda edición consolida su éxito, combinará tradición náutica, cultura marinera, gastronomía y deporte, convirtiéndose en un referente del calendario marítimo de Mallorca. La feria abrirá sus puertas el sábado de 11:00 a 19:00 horas y el domingo de 11:00 a 17:00 horas, con un extenso programa de actividades para todos los públicos.

El CVPA desempeñará un papel destacado, reforzando su vínculo con el municipio y su compromiso con la dinamización local. Entre las propuestas impulsadas por el club figura la Fira Náutica, donde se podrán comprar y vender embarcaciones de segunda mano, conocer las últimas novedades del sector y disfrutar del ambiente marinero del puerto.

Además, el club ofrecerá bautismos de vela, visitas guiadas por sus instalaciones y acogerá la exposición “Bitàcola visual del Port d’Andratx”, una muestra que refleja la identidad marítima del municipio. En el ámbito gastronómico, participará en la II Mostra de Cuina Marinera, con menús inspirados en el mar tanto en su restaurante como en la cafetería.

La programación deportiva incluye una de las citas más relevantes del fin de semana: el Trofeo VisitAndratx Crucero, integrado en la XXIX Liguilla Dos Estaciones, una de las competiciones ORC más importantes de Mallorca.

Un programa para disfrutar en familia

La II Fira Marinera ofrecerá, además, talleres, actividades infantiles, propuestas deportivas y un mercado artesanal, completando una experiencia dirigida a todos los públicos.

El sábado 18 se inaugurará oficialmente el evento a las 10:30 h en el Pont des Saluet, seguido de actividades infantiles, apertura de los stands náuticos y del mercado artesanal, y la inauguración de la exposición del CVPA. Por la tarde, la batucada Puntazo y los Dragomonis pondrán ritmo a la feria antes de dar paso al gran evento solidario del fin de semana.

A partir de las 18:00 horas del sábado, la avenida Mateo Bosch acogerá el concierto “Juntos contra el cáncer”, una gala benéfica a favor de la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC), presentada por el actor Joaquín Prat. El cartel incluirá actuaciones de DJ Ross, Antonio Carmona (a las 20:00), Jimy Fantasy y Ramonells, en una noche que combinará música y solidaridad hasta la madrugada.

El domingo 19, la jornada arrancará con actividades deportivas en el Pont des Saluet —pilates, crossfit, salsa, bachata y ejercicios de movilidad— y continuará con nuevas sesiones de bautismos de vela, visitas, actividades para los más pequeños y la posibilidad de seguir la salida del Trofeo VisitAndratx Crucero desde el barco Marina Starfish.

Un homenaje al mar y a la tradición

Con esta segunda edición, la Fira Marinera del Port d’Andratx reafirma su objetivo de poner en valor la cultura marítima, el deporte náutico y la gastronomía local, al tiempo que fomenta la participación ciudadana y la promoción turística del municipio.