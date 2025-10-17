Primer paso hacia la vivienda pública en Bunyola: Ceden el Casal d’Entitats Ciutadanes al Ibavi
El edificio, conocido antiguamente como el antiguo cuartel de la Guardia Civil, se encuentra en estado de ruina desde hace años
Bunyola da un paso adelante en materia de vivienda pública. En el pleno municipal celebrado ayer se aprobó la cesión del Casal de Entidades Ciudadanas al Instituto Balear de la Vivienda (IBAVI), que destinará el espacio a la construcción de viviendas públicas. El edificio, conocido antiguamente como el antiguo cuartel de la Guardia Civil y posteriormente reconvertido en Casal de Entidades, se encuentra en estado de ruina desde hace años. Con esta decisión, el Ayuntamiento quiere dar una nueva vida a un inmueble emblemático del pueblo, transformándolo en un recurso que responda a una de las principales necesidades del municipio: el acceso a una vivienda digna.
Avance
Desde el consistorio han destacado que esta actuación supone “un avance significativo para facilitar el acceso a la vivienda y garantizar opciones para todos”. El Ayuntamiento reafirma así su compromiso con el desarrollo de una Bunyola “con oportunidades residenciales asequibles y sostenibles”. Con la cesión aprobada, el IBAVI iniciará próximamente los trámites para definir el proyecto constructivo y dar inicio a una nueva etapa en la política de vivienda pública del municipio.
