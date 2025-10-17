Muro pide "respeto" y "responsabilidad" para avanzar en la depuradora que comparte con Santa Margalida

El Govern y los Ayuntamientos de Muro y Santa Margalida mantuvieron ayer una nueva reunión para intentar encarrilar de forma definitiva la depuradora que deben compartir los dos municipios. Mientras el conseller de la Mar i del Cicle de l’Aigua, Juan Manuel Lafuente, pidió que los Ayuntamientos concreten los temas pendientes para poder cerrar un convenio y cerrar el proyecto de forma definitiva, el alcalde de Santa Margalida, Martí Torres, salió satisfecho de la reunión que calificño de “productiva” porque ha habido “buena disposición” entre las tres partes. Más distante se mostró el alcalde de Muro, Miquel Porquer, que exigió que se respeten las dos “R” que para él son esenciales. Se trata del “respeto” y de la “responsabilidad”.

“Lo que puede decir el Ayuntamiento de Muro es que, en este tema, no se tienen claras las dos “R” más importantes: Responsabilidad y Respeto. Ni por una parte ni por la otra”. Así, Porquer ha desgranado que existe un convenio que debería haberse firmado y que sigue pendiente. En cuanto al respeto, aseguró que “los dos municipios pueden respetarse todo lo que quieran, pero cuando hay interferencias por un tema puntual y no se respetan las líneas rojas previamente acordadas, es cuando la situación se bloquea”.

Cabe recordar que el tema de la depuradora se remonta hace más de dos décadas. “Quiero dejar claro que el Ayuntamiento de Muro no está poniendo trabas”, admitió Miquel Porquer que recordó que son “los más afectados” porque la actual depuradora se encuentra en su término municipal y dentro de un parque natural. Por eso, “el factor tiempo debería tener un peso importante ya que los principales perjudicados son los alrededores de la Albufera de Mallorca”. “Si la responsabilidad que compartimos ambos ayuntamientos no la sabemos traducir en agilidad y en tomas de decisiones claras, seguiremos encallados en la misma situación”, sentenció.

Así las cosas recordó que “históricamente se acordó que el proyecto técnico sería el que enviaran desde Madrid, y que sería el que aceptaríamos. Ahora que lo tenemos sobre la mesa, vemos que algunas cosas no cuadran porque una de las partes no lo quiere aceptar. Y eso, sinceramente, indigna”.

En su argumentación, Miquel Porquer admitió que existe una sentencia —actualmente recurrida— que establece que “debemos asumir la gestión de la actual depuradora”. Sin embargo, “intentaré no hacerlo”, ya que “no me parece lógico” que Mura deba asumir una responsabilidad que corresponde a Santa Margalida. “Cada Ayuntamiento debe hacerse cargo de sus responsabilidades”. Precisamente por este motivo se ha presentado el recurso, que ahora se encuentra en proceso de casación. Así las cosas concretó que el Ayuntamiento de Santa Margalida ha aceptado la gestión de la depuradora; en cambio, Muro no lo ha hecho. “Antes de asumir dicha gestión, Muro considera necesario conocer las condiciones en las que debería realizarse”.

De todas formas, quiso dejar claro que ya no están en el mismo punto en septiembre de 2024. “Hemos avanzado significativamente, ya contamos con una ubicación definida”. Actualmente, especificó, están pendientes de la subestación de bombeo, que se encuentra dentro de una zona urbana, por lo que será necesario buscar otra alternativa. “Si cada Ayuntamiento tiene que encargarse de bombear su parte, estamos de acuerdo con ello. Esto implicará que Santa Margalida deberá construir una nueva subestación y que Muro deberá mejorar las instalaciones que ya posee. No hay inconveniente en eso”, concluyó.

Ubicación

Por su parte, el alcalde de Santa Margalida, Martí Torres, destacó que el principal avance ha sido concretar la ubicación de la nueva planta, que se situará entre ambos municipios, en la zona comprendida entre la rotonda de Capellans hacia Muro y Santa Margalida. “Queda en medio”, concretó. “Hace unos meses se llegó a un principio de acuerdo y se descartó definitivamente el emisario de Can Picafort, lo cual para nosotros es una muy buena noticia”, subrayó Torres. “Ahora quedan algunos puntos técnicos como, por ejemplo, la estación de bombeo por resolver, pero confiamos en poder seguir pronto con la redacción del proyecto y cerrar por fin este conflicto que se arrastra desde hace muchos años”.

Finalmente, el conseller Lafuente reclamó a las otras dos partes “concretar los temas pendientes” para poder tener un convenio entre los dos ayuntamiento y el Govern y perfilar el proyecto de forma definitiva. “Tenemos un protocolo de intenciones que marcan las líneas de trabajo para dar una solución definitiva. El proyecto lo hace la empresa pública que depende del Ministerio y ya está bastante avanzado. Luego están las canalizaciones y las estaciones de bombeo que deben terminar de definir porque pasan por dentro de cada municipio y ellos son los competentes para ponerse de acuerdo por donde deben pasar”, especificó.